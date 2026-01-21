De Minaur ja Zverev kaotasid seti, aga said edasi

Kolmanda asetusega Zverev alistas veidi enam kui kolm tundi kestnud mängu järel 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 Prantsusmaa tennisisti Alexandre Mülleri (ATP 52.). 45 äralööki kirja saanud Zverev pani kõrgema käigu sisse kolmanda seti alguses, kui vihma tõttu pandi peaväljakule katus peale.

28-aastane Müller pidas kaks päeva varem Alexei Popyrini vastu korraliku maratonlahingu, kui tuli viiesetilises ja neli tundi kestnud mängus välja 1:2 kaotusseisust. "Kaks päeva tagasi võitis ta otsustava seti 7:6 ja ta mängis täna ikkagi suurepärast tennist. See oli väga kõrgetasemeline mäng. Ma ei teadnud, kui palju energiat tal alles on, aga ta on kõige paremas vormis meestest karussellil," kiitis Saksamaa esireket vastast.

Kolmandas ringis läheb Zverev vastamisi briti Cameron Norriega, kes alistas Emilio Nava 6:1, 7:6 (3), 4:6, 7:6 (5). Zverev on võitnud kõik kuus omavahelist mängu, sealjuures oli ta tunamullu Austraalia lahtistel britist parem neljandas ringis.

Kolmapäeva õhtul käis väljakul ka kuuenda asetusega Austraaliat esindav Alex de Minaur, kes oli 6:7 (5), 6:2, 6:2, 6:1 üle serblasest Hamad Medjedovicist (ATP 90.). "Olen selliste võitude üle äärmiselt uhke. Mängisin väga hea vastasega, kes näitas väga kõrgel tasemel tennist. Mida kauem mängisime, seda paremaks minu mäng muutus ning olen sellega väga rahul," tõdes de Minaur.

De Minauri vastane kolmandas ringis on 29. paigutatud ameeriklane Frances Tiafoe, kaheksandikfinaalis on võimalikuks vastaseks Kasahstani esireket Aleksandr Bublik. Samas tabeliveerandis on ka esireket Carlos Alcaraz.