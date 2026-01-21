VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

Eesti teatemeeskond koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin tuli Ruhpoldingis viiendaks ehk kordas kõigi aegade parimat tulemust. Viimati lõpetati sel positsioonil 23 aastat tagasi Oberhofis.

Selle nädala alguses said laskesuusafännid rahvusvahelise laskesuusaliidu hääletusel valida Ruhpoldingi MK-etapi kõige silmapaistvamaid esitusi. Eesti meeskonna konkurentideks olid Hanna Öberg, Isak Frey ning Lucie Charvatova, aga kolmapäeval teatas IBU, et võitjaks osutus Eesti teatemeeskond.

IBU avaldas seepeale sotsiaalmeedias vahva video, kus Soome koondislane Otto Invenius tegi saunalavale minekuks valmistuvatele Eesti sportlastele videokõne. Kohal olid Siimer, Zahkna ja Kulbin, kes valmistuvad olümpiamängudeks Austrias; Kehva osaleb sel nädalal Nove Mesto MK-etapil.

"Ma salvestan, ehk pane... midagi ümber," ütles Invenius Siimerile ja jätkas: "oleme väga rõõmsad, et teil läks eelmisel nädalal teatesõidus nii hästi - isegi, kui sprindis mitte nii väga," naeris ta.