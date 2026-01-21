X!

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

Laskesuusatamine
Eesti teatenelik koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin Ruhpoldingi MK-etapi viienda koha järel koos treeneritega
Eesti teatenelik koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin Ruhpoldingi MK-etapi viienda koha järel koos treeneritega Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamine

Ruhpoldingi MK-etapil viienda kohaga säranud Eesti laskesuusatamise teatemeeskonda pärjati nädalavahetuse parima soorituse auhinnaga.

Eesti teatemeeskond koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin tuli Ruhpoldingis viiendaks ehk kordas kõigi aegade parimat tulemust. Viimati lõpetati sel positsioonil 23 aastat tagasi Oberhofis.

Selle nädala alguses said laskesuusafännid rahvusvahelise laskesuusaliidu hääletusel valida Ruhpoldingi MK-etapi kõige silmapaistvamaid esitusi. Eesti meeskonna konkurentideks olid Hanna Öberg, Isak Frey ning Lucie Charvatova, aga kolmapäeval teatas IBU, et võitjaks osutus Eesti teatemeeskond.

IBU avaldas seepeale sotsiaalmeedias vahva video, kus Soome koondislane Otto Invenius tegi saunalavale minekuks valmistuvatele Eesti sportlastele videokõne. Kohal olid Siimer, Zahkna ja Kulbin, kes valmistuvad olümpiamängudeks Austrias; Kehva osaleb sel nädalal Nove Mesto MK-etapil.

"Ma salvestan, ehk pane... midagi ümber," ütles Invenius Siimerile ja jätkas: "oleme väga rõõmsad, et teil läks eelmisel nädalal teatesõidus nii hästi - isegi, kui sprindis mitte nii väga," naeris ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

laskesuusauudised

18:51

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

16:58

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

09:49

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti

18.01

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

17.01

Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu

17.01

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

17.01

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

16.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha

16.01

Ermits: ütlesin endale tiirus, et vot ei lase seda lasku praegu mööda!

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse

16.01

Gröönimaa sportlased kaaluvad olümpiale jõudes meelsuse avaldamist

16.01

Varikov tuli juunioride karikaetapil viiendaks ja Udam üheksandaks

sport.err.ee uudised

20:35

De Minaur ja Zverev kaotasid seti, aga said edasi

19:53

Korvpallihullu Indiana jalgpallimeeskond tegi muinasjutulise ümbersünni

18:51

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

18:33

Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

17:37

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

16:58

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

16:17

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

15:54

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

15:30

Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu Uuendatud

15:19

Crvena zvezda teenis Monacos magusa võidu

14:42

Guardiola: kõik läheb valesti

14:13

Jegers ja Varjun teenisid Portugalis esikümnekoha

13:37

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo