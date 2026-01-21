X!

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

Autosport
Alex Reimann
Alex Reimann Autor/allikas: EST1 Racing
Autosport

Autospordivõistkond Quanloop EST1 Racing avab võistlushooaja sel nädalavahetusel Portugalis Portimao ringrajal, kus sõidetakse Porsche Sprint Challenge Southern Europe'i avaetapp.

Hooaja algus toob Eesti tiimile korraga mitu märgilist muutust. EST1 Racing jätkab alates 2026. aastast võistlemist nime all Quanloop EST1 Racing ning Portimaos on stardis kaks autot: Alexander Reimann autoga nr 28 (varasemalt nr 47) ja Tio Ellinas autoga nr 27. Mõlemad sõidavad Pro-kategoorias.

Reimann alustab uut hooaega pärast Eesti Autospordi Liidu tänuüritust, kus talle anti Igo Rätsepa nimeline rändkarikas – auhind, millega tunnustati 2025. aasta parimat Eesti ringrajasõitjat seeriaautode klassis. Rändauhinda on välja antud alates 1988. aastast. Varasemate laureaatide seas on ka tiimijuht Raimo Kulli, kes pälvis karika 2006. ning 2011., 2012. ja 2013. aastal.

Tiimi teise autona liitub 2026. aastast koosseisuga Küprose sõitja Tio Ellinas, kes on sõlminud meeskonnaga kolmeaastase lepingu. Ellinase varasemate tulemuste hulka kuuluvad Porsche Carrera Cup Great Britaini Pro-klassi tiitel ning poodiumikohad Porsche Mobil 1 Supercupis; varem on ta võistelnud ka GP2-s, GP3-s ja World Series by Renault' sarjas. Tiimi ettevalmistus algas juba detsembris Barcelonas, kus Reimann ja Ellinas läbisid esimesed testikilomeetrid.

Porsche Sprint Challenge Southern Europe on talvine Porsche ühe margi sari, mille etapid sõidetakse Euroopa ringradadel, sealhulgas Valencias, Portimaos, Barcelonas ja Estorilis. Sari koosneb neljast kahepäevasest võistlusnädalavahetusest ning iga etapp toimub sama formaadiga: reedel testipäev, laupäeval 60 minutit vabatreeningut, 35 minutit kvalifikatsiooni ja kaks 30-minutilist sprindisõitu. Võisteldakse Porsche 992 GT3 Cupi ja Porsche 718 GT4 Clubsport (Gen 2) autodega.

"Portimao on meie jaoks hooaja esimene konkreetne mõõduvõtt ja hea koht, kust rütm üles võtta," kommenteeris Raimo Kulli, Quanloop EST1 Racing tiimijuht. "Koosseis on sel aastal kaheliikmeline ning mõlemad sõitjad on Pro-kategoorias — see annab kohe selge pildi, kus kiirus ja töökindlus parasjagu on."

Toimetaja: Anders Nõmm

