Jegers ja Varjun teenisid Portugalis esikümnekoha

Kevin Christopher Jegers
Kevin Christopher Jegers Autor/allikas: Joosep Martinson
Eesti golfikoondislased Kevin Christopher Jegers ja Mattias Varjun osalesid Lõuna-Portugalis toimunud PT Touri etapil ning teenisid koha esikümnes.

Turniiri võitis belglane Mathias Besard, kes mängis kolme päeva peale kokku tulemuse -11 (70, 69, 66), edestades teisele kohale tulnud mängijat kolme löögiga. Teise koha saavutas inglane Arron Edwards Hill tulemusega -8 (74, 68, 66). Kolmandaks tuli samuti inglane Josef Hacker kogutulemusega -7 (72, 69, 68), vahendab golf.ee.

Eestlastest parima tulemuse mängis Kevin Christopher Jegers, kes saavutas seitsmenda koha kogutulemusega -3 (70, 71, 72) ning oli ühtlasi turniiri parim amatöörmängija.

Mattias Varjun hoidis end pärast teist võistluspäeva kõrges mängus ning oli heitluses turniirivõidu eest, kuid rabe viimane ring viis ta lõpuks jagatud kaheksandale kohale. Varjuni lõpptulemuseks jäi -1 (70, 69, 76).

"Taaskord võistlus keerulistes tingimustes. Esimesed kaks päeva suutsin suurepäraselt skoori kokku panna. Viimasel ringil oli keeruline eksimustest taastuda, aga tasuks siiski esimene esikümnekoht see hooaeg," ütles Varjun.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

