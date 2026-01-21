X!

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

Jäähoki
Manu Lähtenmääki ja Jesse Candela
Manu Lähtenmääki ja Jesse Candela Autor/allikas: Erakogu
Jäähoki

Eesti U-18 noormeeste jäähokikoondise treeneritetiimiga liitusid väravavahtide treener Manu Lähteenmäki ja videotreener Jesse Candela.

Lähteenmäki on endine väravavaht, kes on mänginud Suomi-sarja tasemel meeskonnas D-Kiekko ning ka mõned mängud Mestise liigas. Pärast mängijakarjääri on Lähteenmäki keskendunud treeneritööle ja on seotud Liiga klubiga KooKoo, kus töötab kehalise ettevalmistuse ning videotreenerina.

Eesti U-18 koondise juures töötab ta lisaks väravavahtide treenerina ka kehalise ettevalmistuse treenerina.

Candela töötab Kanada juuniorliiga klubi Georgetown Raidersi juures, kus tema rolliks on noorte talendi hindamine ja mängijate oskuste arendamine. Lisaks oma skaudirollile on ta aktiivne noorte treener – ta juhendab U-10 tasemel hokimeeskonda nimega Hespeler Shamrocks, kus keskendub mängijate oskuste arendamisele, juhtimisele ja mängu mõistmise õpetamisele.

Eesti U-18 noormeeste hokikoondis valmistub aprilli lõpus Tallinnas toimuvaks MM-i esimese divisjoni B-grupi turniiriks, kus vastasteks on Itaalia, Austria, Prantsusmaa, Leedu ja Lõuna-Korea koondised.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

