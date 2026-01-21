X!

Puuduolevat karikat jahtiv Alcaraz jätkas Austraalias kindlalt

Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Meeste tennise maailma esireket Carlos Alcaraz teenis Austraalia lahtistel edasipääsu teise ringi, kui alistas sakslase Yannick Hanfmanni (ATP 102.) kolmes setis.

Alcaraz võitis 78 minutit kestnud avaseti lõppmängus, kuid suutis järgnevad setid pöörata enda kasuks veidi kindlamalt, vormistades kahe tunni ja 46 minutiga 7:6 (4), 6:3, 6:2 võidu. Hispaanlane lõi vastase seitsme ässa vastu 12, üheksast murdevõimalusest kasutas ta ära neli, tõrjudes vastase seitsmest võimalusest kuus.

22-aastase Alcarazi auhinnakappi kuuluvad karikad kõigilt slämmiturniiridelt peale ühe, justnimelt Austraalia lahtistelt. Ta on aasta esimesel slämmiturniiril osalenud neli korda, viimasel kahel aastal on ta jõudnud veerandfinaali.

Hispaanlane kohtub kolmandas ringis Corentin Moutet'ga (ATP 37.) kes sai Michael Zhengilt neljandas setis loobumisvõidu.

Venelane Daniil Medvedev (ATP 12.) kaotas prantslase Quentin Halys' (ATP 83.) vastu tunni ja üheksa minutit kestnud avaseti 6:7 (11), aga toibus ning võitis järgmised kolm setti 6:3, 6:4, 6:2. Medvedevi vastaseks tuleb ungarlane Fabian Marozsan (ATP 47.), kes alistas Kamil Majchrzaki (ATP 59.) 6:3, 6:4, 7:6 (5).

Medvedevi kaasmaalane Andrei Rubljov (ATP 15.) pääses samuti edasi, kui alistas Portugali mehe Jaime Faria (ATP 151.) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5. Venelane kohtub argentiinlase Francisco Cerundologa (ATP 21.), kes loovutas Damir Dzumhurile (ATP 66.) kolmes setis vaid kuus geimi.

Paraku sai teekond kodusel slämmiturniiril läbi Jordan Thompsoni (ATP 111.) jaoks, kui austraallane pidi tunnistama Nuno Borgese (ATP 46.) paremust tulemusega 6:7 (9), 6:3, 6:2, 6:4.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

