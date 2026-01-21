Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

Vahest kõige säravam on Norra koondise koosseis, kuhu olid juba koha kindlustanud neli meest - Johan-Olav Botn, Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Lägreid, Johannes Dale-Skjevdal - ning kaks naist - Maren Kirkeeide ja Karoline Offigstad Knotten.

Teisipäeval lisati meeste nimekirja veel Isak Frey ja Martin Uldal, naistest pälvisid olümpiapileti veel Marthe Kraakstad Johansen, Juni Arnekleiv ning Ingrid Landmark Tandrevold.

Prantsusmaa koondise ei jää aga kuidagi alla, meeste nimekirjas on Emilien Claude ja Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Eric Perrot ja Oscar Lombardot. Naiste hulgas lähevad olümpiamedaleid püüdma neli aastat tagasi Pekingis ühisstardist sõidus kulla võitnud Justine Braisaz-Boucher, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Julia Simon, Camille Bened ja Jeanne Richard.

Eesti koondist esindavad Milano Cortinas meeste võistlustel Rene Zahkna, Kristo Siimer, Jakob Kulbin ja Mark-Markos Kehva, naistest lähevad rajale Tuuli Tomingas, Regina Ermits, Susan Külm ja Johanna Talihärm.

Milano Cortina taliolümpiamängude avatseremoonia toimub 6. veebruaril, laskesuusatamise programm algab 8. veebruaril segateatesõiduga. Sel nädalavahetusel toimub viimane olümpiaeelne MK-etapp Nove Mestos.