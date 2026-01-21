Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

Korvpalliliigas NBA peeti kaks kohtumist läänekonverentsi play-off'i tiimide vahel ning mõlemas oli lõplik võitja ühel hetkel 16-punktilises kaotusseisus.

Denver Nuggets alustas kodupubliku ees Los Angeles Lakersi vastu tempokalt ning saavutas juba avaveerandil 13-punktilise edu, mis kasvas poolajapausiks punkti võrra ning kolmanda veerandi alguses 16-punktiliseks. Külalised püsisid aga mängus ning otsustavale veerandile mindi Nuggetsi kahepunktilisel eduseisul.

Neljas vaatus kuulus aga Los Angelese klubile: Lakers tegi 92:96 kaotusseisust vägeva 16:0 spurdi ning vormistas otsustavatel hetkedel 115:107 (28:37, 29:34, 29:17, 29:19) võidu.

Lakers sai vägeva panuse Luka Doncicilt, kes kogus 38 punkti, 13 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu ning tegi sel hooajal neljandat korda kolmikduubli. LeBron James ei jäänud kolmikduublist sugugi kaugele, legendaarne mängumees kogus 19 punkti, üheksa lauda ja kaheksa korvisöötu.

Nuggets mängib jätkuvalt ilma Nikola Jokicita, kes tegi enne põlvevigastust 32 mängus 16 kolmikduublit. Lakersi vastu mängiti eriti hõreda koosseisuga, sest kaasas ei teinud ka leedulane Jonas Valanciunas, Christian Braun ja Cam Johnson. Liidriks kerkis oodatult Jamal Murray, kes viskas 28 punkti ning jagas 11 korvisöötu.

San Antonio Spurs läks võõrsil Houston Rocketsi vastu samuti 16 punktiga juhtima, esmalt teisel veerandil ja uuesti kolmanda veerandi alguses. Neljandale veerandile mindi veel kümnepunktilises eduseisus, aga Rockets pääses neli ja pool minutit enne lõpusireeni juhtima. Kodumeeskond pani siis tempo peale ja realiseeris olulise 111:106 (28:39, 32:31, 22:22, 29:14) võidu.

Türklane Alperen Sengün viskas võidumängus 20 punkti ja haaras 13 lauapalli, kolmikduublist jäi puudu ainult üks resultatiivne sööt. Rocketsi resultatiivseim oli otsustavetel hetkedel säranud Reed Sheppard, kes viskas 21 punkti. Kevin Durant lisas 18, Jabari Smith Jr. 17 ja Amen Thompson 16 punkti.

Spursi parim oli kaheksa kolmest tabanud Julian Champagnie, kelle arvele jäi 27 punkti ja kaheksa lauda. Victor Wembanyama ja De'Aaron Fox lisasid 14 punkti, Wemby arvele jäi veel kümme lauapalli.

Läänekonverentsis neljandal kohal jätkav Rockets (26-15) ja viiendal real asetsev Lakers (26-16) vähendasid liidritega vahet, aga Nuggets (29-15) jääb kolme võidu ja Spurs (30-14) nelja võidu kaugusele. Tabeli tipus jätkab tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (36-8). Kuuendal ehk viimasel play-off'i kohal on Minnesota Timberwolves, aga Phoenix Suns on täpselt sama tulemusega (mõlemad 27-17).

Idas on esikohal Detroit Pistons (31-10), järgnevad Boston Celtics (26-16), New York Knicks (25-18), Toronto Raptors (26-19), Philadelphia 76ers (23-19) ja Orlando Magic (23-19).

Tulemused:

Philadelphia - Phoenix 110:116

Chicago - LA Clippers 138:110

Utah - Minnesota 127:122

Sacramento - Miami 117:130

Golden State - Toronto 127:145