X!

Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

Korvpall
Luka Doncic
Luka Doncic Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA peeti kaks kohtumist läänekonverentsi play-off'i tiimide vahel ning mõlemas oli lõplik võitja ühel hetkel 16-punktilises kaotusseisus.

Denver Nuggets alustas kodupubliku ees Los Angeles Lakersi vastu tempokalt ning saavutas juba avaveerandil 13-punktilise edu, mis kasvas poolajapausiks punkti võrra ning kolmanda veerandi alguses 16-punktiliseks. Külalised püsisid aga mängus ning otsustavale veerandile mindi Nuggetsi kahepunktilisel eduseisul.

Neljas vaatus kuulus aga Los Angelese klubile: Lakers tegi 92:96 kaotusseisust vägeva 16:0 spurdi ning vormistas otsustavatel hetkedel 115:107 (28:37, 29:34, 29:17, 29:19) võidu.

Lakers sai vägeva panuse Luka Doncicilt, kes kogus 38 punkti, 13 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu ning tegi sel hooajal neljandat korda kolmikduubli. LeBron James ei jäänud kolmikduublist sugugi kaugele, legendaarne mängumees kogus 19 punkti, üheksa lauda ja kaheksa korvisöötu.

Nuggets mängib jätkuvalt ilma Nikola Jokicita, kes tegi enne põlvevigastust 32 mängus 16 kolmikduublit. Lakersi vastu mängiti eriti hõreda koosseisuga, sest kaasas ei teinud ka leedulane Jonas Valanciunas, Christian Braun ja Cam Johnson. Liidriks kerkis oodatult Jamal Murray, kes viskas 28 punkti ning jagas 11 korvisöötu.

San Antonio Spurs läks võõrsil Houston Rocketsi vastu samuti 16 punktiga juhtima, esmalt teisel veerandil ja uuesti kolmanda veerandi alguses. Neljandale veerandile mindi veel kümnepunktilises eduseisus, aga Rockets pääses neli ja pool minutit enne lõpusireeni juhtima. Kodumeeskond pani siis tempo peale ja realiseeris olulise 111:106 (28:39, 32:31, 22:22, 29:14) võidu.

Türklane Alperen Sengün viskas võidumängus 20 punkti ja haaras 13 lauapalli, kolmikduublist jäi puudu ainult üks resultatiivne sööt. Rocketsi resultatiivseim oli otsustavetel hetkedel säranud Reed Sheppard, kes viskas 21 punkti. Kevin Durant lisas 18, Jabari Smith Jr. 17 ja Amen Thompson 16 punkti.

Spursi parim oli kaheksa kolmest tabanud Julian Champagnie, kelle arvele jäi 27 punkti ja kaheksa lauda. Victor Wembanyama ja De'Aaron Fox lisasid 14 punkti, Wemby arvele jäi veel kümme lauapalli.

Läänekonverentsis neljandal kohal jätkav Rockets (26-15) ja viiendal real asetsev Lakers (26-16) vähendasid liidritega vahet, aga Nuggets (29-15) jääb kolme võidu ja Spurs (30-14) nelja võidu kaugusele. Tabeli tipus jätkab tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (36-8). Kuuendal ehk viimasel play-off'i kohal on Minnesota Timberwolves, aga Phoenix Suns on täpselt sama tulemusega (mõlemad 27-17).

Idas on esikohal Detroit Pistons (31-10), järgnevad Boston Celtics (26-16), New York Knicks (25-18), Toronto Raptors (26-19), Philadelphia 76ers (23-19) ja Orlando Magic (23-19).

Tulemused:
Philadelphia - Phoenix 110:116
Chicago - LA Clippers 138:110
Utah - Minnesota 127:122
Sacramento - Miami 117:130
Golden State - Toronto 127:145

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

09:12

Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

08:05

Suurorg aitas koduklubil Europe Cupi vahegrupis võiduarve avada

20.01

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

20.01

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

20.01

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

20.01

LeBroni imeline seeria lõppes

20.01

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

20.01

LA Clippersi hea hoog jätkus Hardeni juhtimisel ka Washingtonis

19.01

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

19.01

Drelli ja Joventuti koostöö jätkub vähemalt suveni

19.01

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

18.01

Hermeti hea esitus aitas Dijonile Prantsusmaa kõrgliigas võidu tuua

18.01

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

18.01

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

17.01

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

videod

sport.err.ee uudised

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

11:52

Tarvas avab uue jalgpallihalli kaasahaarava turniiriga

11:23

Esikolmiku naised näitasid Austraalia lahtistel võimu

10:57

Jalgpalliliidu erakorraline üldkogu jäi kvoorumi puudumisel ära

10:17

Puuduolevat karikat jahtiv Alcaraz jätkas Austraalias kindlalt

09:49

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

09:12

Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

08:37

Tamme uus koduklubi andis mängu lõpus eduseisu käest

08:05

Suurorg aitas koduklubil Europe Cupi vahegrupis võiduarve avada

20.01

Manchester City sai Norra klubilt sugeda

20.01

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

20.01

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

20.01

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

20.01

ETV spordisaade, 20. jaanuar

20.01

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

loetumad

20.01

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

20.01

Lajal alistas asetusega vastase vähem kui tunniga

20.01

Malõgina lükkas konkurentsist pea paarsada kohta kõrgemal asuva vastase

10:57

Jalgpalliliidu erakorraline üldkogu jäi kvoorumi puudumisel ära

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

20.01

Manchester City sai Norra klubilt sugeda

20.01

Kristo Tohver: medal ei sünni ainult andest, selle hind on tuhandeid eurosid

20.01

LeBroni imeline seeria lõppes

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo