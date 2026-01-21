X!

Tamme uus koduklubi andis mängu lõpus eduseisu käest

Jalgpall
Alex Matthias Tamm
Alex Matthias Tamm Autor/allikas: Facebook/Livingston FC
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise ründaja Alex Matthias Tamme uus koduklubi Livingston oli väga lähedal, et lõpetada ligi pooleaastane võidupõud, kuid eduseis St. Mirreni vastu libses mängu lõpus käest.

Livingston asus koduväljakul peetud Šotimaa kõrgliiga kohtumist St. Mirreni vastu 56. minutil Robbie Muirheadi väravast juhtima, aga St. Mirren jõudis 89. minutil Alex Gogici tabamusest viigini. Tänavu talvel Ljubljana Olimpijast Livingstoni laenule siirdunud Tamm sai uue koduklubi eest kirja teise mängu, sekkudes 82. minutil vahetusest, vahendab Soccernet.ee.

Livingston jäi samale vastasele lühikese aja jooksul juba teist korda alla, sest kolm päeva varem tunnistati St. Mirreni paremust karikavõistluste 1/16-finaalis. Tamm jälgis karikamängu pingilt.

Livingston on käimasoleval liigahooajal võitnud vaid ühe mängu. Selle kõrvale on saadud kaheksa viiki ja 13 kaotust. Kokku on Livingston teeninud 11 punkti, millega ollakse 12 meeskonna konkurentsis viimasel kohal, kaotades Michael Schjönning-Larseni koduklubile Kilmarnockile kolme punktiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

