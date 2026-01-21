X!

Suurorg aitas koduklubil Europe Cupi vahegrupis võiduarve avada

Korvpall
Kasper Suurorg
Kasper Suurorg Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpallur Kasper Suuroru koduklubi Sopoti Trefl teenis teisipäeval FIBA Euroopa karikasarjas oma esimese võidu ning sai eestlaselt tugeva panuse.

Europe Cupi vaheringis esimesed kolm kohtumist kaotanud Sopot alustas Rostocki vastu võimsalt ning läks avaveerandi lõpus 13 punktiga juhtima. Teisel veerandil paisus edu 15-punktiliseks, aga poolajapausile mindi Poola tiimi 42:33 eduseisul. Kolmandal veerandil kasvas edu ka 17 punkti peale, aga Rostock vastas 15:2 spurdiga ning jõudis nelja silma kaugusele.

Sopot taastas seejärel siiski oma kahekohalise edu ja kuigi Rostock lihvis otsustaval veerandil vahe kuuele punktile, vormistas eestlase klubi 83:74 (26:15, 16:18, 22:20, 19:21) võidu.

Suurorg sai mängu aega 26 ja pool minutit, mille jooksul viskas 17 punkti (kahesed 3/9, kolmesed 3/5, vabavisked 2/4), haaras kuus lauapalli ning jagas kaks resultatiivset söötu.

Poola tsenter Szymon Zapala lisas omalt poolt samuti 17 punkti, aga üleplatsimeheks oli Rostocki ääremängija D'Shawn Scwartz, kelle arvele jäi 18 punkti ja seitse lauapalli.

Sopot sai eurosarja K-grupis kolme kaotuse kõrvale esimese võidu ning jätkab vahegrupis kolmandal kohal. Sander Raieste leivaisa on võitnud esimesed kolm kohtumist, Rostock on kahe võidu ja kahe kaotusega teine ning Sopotist tahapoole jääb Szombathely (1-2). Edasi pääsevad kaks paremat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

