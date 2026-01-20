X!

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

Indias alanud Pune Grand velotuuri (UCI 2.2) esimesel grupisõiduetapil (Mulshi – Haveli; 87,2 km) pälvis Eesti profitiimi Quick Pro Team rattur Andreas Miltiadis kümnenda koha ning kerkis üldarvestuses teiseks.

Esikoha teenis uusmeremaalane Luke Mudgway (Li Ning Star; 1:52.18), edestades belglast Arne Santy'd (Tarteletto – Isorex) ja kreeklast Georgios Bouglast (Burgos Burpellet BH).

Teistest Quick Pro Teami ratturitest sai Martti Lenzius (+3.30) 46., Mihkel Räim (+3.30) 60., Taavi Kannimäe (+6.14) 113. ja hiinlane Pengkai Wang (+6.14) 118. koha.

Kannimäe sõnul oli tema jaoks tegemist väga keerulise päevaga nii füüsiliselt kui vaimselt. "See oli mu esimene grupisõit profiseltskonnas, ilma varasema kogemuseta. Plaan oli, et hoiame tiimiga alati grupi etteotsas, kuna seal on kõige ohutum ja ökonoomsem ning nii ei jää ka minekutest maha, kui selleks jõudu peaks olema," rääkis Kannimäe. "Esimesed kilomeetrid olin täiesti grupi ees, aga suhteliselt kiiresti jõudsin oma limiidini. Ma ei julgenud ka grupi keskel sõita, sest kiirused olid pidevalt 70–80 km/h ja õhkkond väga närviline."

"Vajusin sujuvalt grupi keskele ja hoidsin endale omaselt serva, et reageerimisruumi oleks. Samas on energiakulu seal alati suurem," jätkas Kannimäe. "Umbes 22. kilomeetril toimuski suur masskukkumine täpselt minu ees. Nii mõnestki pikali olevast mehest suutsin üle sõita, aga lõpuks lendasin kergelt külili ka ise. Pääsesin õnneks vaid mõne marrastusega. Seetõttu pandi sõit paarikümneks minutiks seisma."

"Kui võistlus uuesti algas, tuli kohe tõus, kus olin nii füüsiliselt kui vaimselt paarikümneks kilomeetriks täiesti augus. Pärast seda läks olemine paremaks, aga grupp oli juba selline, kus enamik liigutusi oli üsna arusaamatud. Etteotsa hoides üritasin lihtsalt tervelt lõpuni sõita. Lõpuks olin rahul, et elusana üle finišijoone sain. Homme on loodetavasti keha lahtisem ja grupis vähem närvilisust."

Mudgway kerkis üldarvestuses samuti liidriks. Miltiadis jääb temast seitsme ning belglane Yorben Lauryssen (Tarteletto – Isorex) üheksa sekundi kaugusele. Räim (+4.09) jätkab 26., Lenzius (+4.12) 28., Kannimäe (+6.39) 71. ja Wang (+7.05) 80. kohal.

Kolmapäeval ootab rattureid ees 105-kilomeetrine etapp marsruudil Pune – Maval.

Toimetaja: Henrik Laever

