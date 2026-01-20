Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

Külalismeeskond domineeris küll suuremat osa avapoolajast, kuid teise veerandi keskel hakkas Coolbet tasapisi vahet vähendama ning haaras poolajaks kolmepunktilise edu (44:41).

Hea hoog kandus üle ka kolmandale veerandile, kus Coolbet asus 14 punktiga juhtima, aga Sigal ei langenud võitluseta ja seadis viimase veerandi alguses tabloole viigi (74:74).

Normaalaja viimasel minutil viisid Ralf Küttise vabavisked Coolbeti juhtima 89:88, misjärel õnnestus Sigali mängumees Kahlil Dukes, kes tabas 1,8 sekundit kahepunktiviske. Pikema õlekõrre tõmbas siiski Coolbet, kui lõpusireeni saatel viskas kolmepunktijoone tagant võidukorvi Marko Maletic.

Maletic viskas võitjate parimana 22 punkti. Patrik Saal lisas 14 ja Küttis 12 silma. Prishtina resultatiivseim oli 30 punkti kogunud Dukes.

Coolbet lõpetas alagrupiturniiri ühe võidu ja seitsme kaotusega. Sigali arvele jäi neli võitu ja neli kaotust.