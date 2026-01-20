Ralf Aron stardib mainekal kestvussõidul

Mercedes-AMG Motorsport on 2026. aastal esindatud kokku kümne Mercedes-AMG GT3 autoga. Bathursti 12 tunni sõidul võisteldakse kuues klassis: Pro, Pro-Am, Bronze, Silver Cup, GT4 ja Invitational. Mercedes-AMG on esindatud neist kolmes klassis – tippklassis Pro stardib kuus Mercedes-AMG GT3 autot ning Pro-Am ja Bronze klassis kummaski kaks autot. Nagu varasematelgi aastatel, on 12-tunnine sõit ühtlasi Intercontinental GT Challenge'i (IGTC) hooaja avavõistlus, vahendab autosport.ee.

Ralf Aron sõidab Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racingu värvides Pro kategoorias, tiimikaaslasteks on tal austerlane Lucas Auer ja sakslane Maximilian Götz.

"Olen ülimalt põnevil, et saan Bathurstis esimest korda võistelda. Üldiselt meeldivad mulle tänavarajad ning tehniliselt keerulised ja ainulaadsed ringrajad. Ettevalmistuseks olen vaadanud lugematul hulgal pardavideoid ja teinud mitmeid simulaatorisessioone, kuid miski ei ole võrreldav päriselt rajal sõitmisega," rääkis Aron.

"Mul on väga hea meel võistelda koos Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racinguga – meeskonnaga, keda tunnen juba üsna hästi. Maxi näol on mul tiimikaaslane, kellel on Bathurstis tohutu kogemus, ning Luggi on üldiselt väga kiire sõitja. Ma ei jõua ära oodata, millal rajale saan," lisas ta.

Võistlus algab Eesti aja järgi 14. veebruari õhtul.