Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

29-aastane Jelks alustas tänavust hooaega Mehhikos, kuid siirdus kolm kuud tagasi Saksamaa kõrgliigasse Mitteldeutscheri meeskonda, kus mängis ka aastatel 2022-2024.

Kalev/Cramo peatreener Anton Mirolybov on Jelksi varasemalt juhendanud Austrias, kus oldi kaks hooaega koos Swans Gmunden meeskonnas.

"Ta on võitleja mentaliteediga mängija, väga töökas ja energiline ning arvan, et fännidele hakkab ta kindlasti meeldima," ütles Mirolybov ühismeedias avaldatud postituses.

Euroopas on Jelks lisaks Austriale ja Saksamaale mänginud ühe hooaja ka Soome ja Slovakkia kõrgliigades.

Kalevi uus täiendus on praeguseks läbinud arstliku kontrolli ja liitub meeskonna treeningutega kolmapäeval. Tõenäoliselt teeb ta oma debüüdi laupäeval võõrsilmängus Keila Coolbeti vastu.