LeBroni imeline seeria lõppes

Korvpalliliigas NBA selgusid tänavuse Tähtede mängu algviisikud ning esimest korda 21 aasta järel ei kuulu algviisikusse LeBron James.

41-aastane James oli põhikoosseisu mees igal Tähtede mängul alates 2005. aastast. NBA läbi aegade edukaim korvikütt on käimasoleval hooajal olnud kimpus erinevate vigastustega, mistõttu ta on vahele jätnud 14 kohtumist. Kui James on väljakule pääsenud, siis on tema esitused olnud ebastabiilsed.

Kuigi vanameister jäi algviisikust välja, siis võib ta siiski pääseda Tähtede mängule pingimehena. Tähtede mängu algviisikud selgusid fännide, mängijate ja ajakirjanike ühise hääletuse tulemusena. Ülejäänud 14 mängijat valitakse NBA treenerite poolt ja nende valikud avalikustatakse 1. veebruaril.

Läänekonverentsi algviisikusse valiti Jamesi tiimikaaslane Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ja Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Idakonverentsi algviisikusse kuuluvad Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ja Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers).

Tänavune Tähtede mäng toimub 15. veebruaril Inglewoodis asuvas Los Angeles Clippersi koduareenil.