X!

LeBroni imeline seeria lõppes

Korvpall
LeBron James.
LeBron James. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA selgusid tänavuse Tähtede mängu algviisikud ning esimest korda 21 aasta järel ei kuulu algviisikusse LeBron James.

41-aastane James oli põhikoosseisu mees igal Tähtede mängul alates 2005. aastast. NBA läbi aegade edukaim korvikütt on käimasoleval hooajal olnud kimpus erinevate vigastustega, mistõttu ta on vahele jätnud 14 kohtumist. Kui James on väljakule pääsenud, siis on tema esitused olnud ebastabiilsed.

Kuigi vanameister jäi algviisikust välja, siis võib ta siiski pääseda Tähtede mängule pingimehena. Tähtede mängu algviisikud selgusid fännide, mängijate ja ajakirjanike ühise hääletuse tulemusena. Ülejäänud 14 mängijat valitakse NBA treenerite poolt ja nende valikud avalikustatakse 1. veebruaril.

Läänekonverentsi algviisikusse valiti Jamesi tiimikaaslane Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ja Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Idakonverentsi algviisikusse kuuluvad Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ja Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers).

Tänavune Tähtede mäng toimub 15. veebruaril Inglewoodis asuvas Los Angeles Clippersi koduareenil.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

17:50

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

16:45

LeBroni imeline seeria lõppes

10:49

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

09:48

LA Clippersi hea hoog jätkus Hardeni juhtimisel ka Washingtonis

19.01

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

19.01

Drelli ja Joventuti koostöö jätkub vähemalt suveni

19.01

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

18.01

Hermeti hea esitus aitas Dijonile Prantsusmaa kõrgliigas võidu tuua

18.01

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

18.01

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

17.01

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

17.01

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

17.01

Euroliiga NBA tuleku pärast ei muretse: oleme ainult potentsiaalist kuulnud

17.01

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

16.01

Keila oli lähedal koleda seeria lõpetamisele, aga TalTech võitis lisaajal

videod

sport.err.ee uudised

17:50

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

17:24

Brignone tagasitulek algas positiivsel noodil

16:45

LeBroni imeline seeria lõppes

16:10

Lajal alistas asetusega vastase vähem kui tunniga

15:45

Eesti naisjuunior Gisele Rang debüteeris cyclo-cross'i MK-sarjas

15:12

Maanteeprofid kuulutasid hooaja alanuks

14:31

Kristo Tohver: medal ei sünni ainult andest, selle hind on tuhandeid eurosid

14:06

Malõgina lükkas konkurentsist pea paarsada kohta kõrgemal asuva vastase

13:51

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

13:08

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

13:05

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas

12:42

Tiitlikaitsja Keys pääses kohutava alguse järel edasi teise ringi

12:26

Sinner pääses avaringis oodatust lihtsamalt

11:34

KUULA | "Võimla". Iluuisutamise EM, talisport ja vehklemine

11:05

Pikalt traumadega kimpus Jepihhin naasis platsile

loetumad

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

10:49

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

19.01

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

19.01

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

18.01

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

19.01

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

19.01

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo