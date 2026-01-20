Maanteeprofid kuulutasid hooaja alanuks

Teisipäeval sai alguse maanteesõidu traditsiooniline aasta esimene kõrgema kategooria profituur ehk Austraalias sõidetav Tour Down Under.

Teisipäeval peeti Adelaide'i tänavatel 3,6 kilomeetrit pikk proloog, kus parimat aega näitas britt Samuel Watson (Ineos Grenadiers; 4.16,90), kes edestas kaasmaalast Ethan Vernonit (NSN; +0,59) ja uusmeremaalast Laurence Pithiet (Red Bull - Bora - Hansgrohe; +2,70).

Tour Down Under on 1999. aastast Austraalias toimus mitmepäevasõit, kus tänavu on pärast proloogi kavas viis etappi kogupikkusega ligemale 759 kilomeetrit. Mullust tiitlit kaitseb Ecuadori sõitja Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates - XRG).

Tema kõrval kuuluvad favoriitide ringi kindlasti kohalik sõitja Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG), samuti britid Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) ja Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG).

Eesti jalgratturid tänavu ei osale. Eesti viimaste aastate edukaim jalgrattur Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) alustab hooaega veebruaris Omaanis toimuva mitmepäevasõiduga, mis World Tour arvestusse ei kuulu.