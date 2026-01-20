VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

Jäähokiliigas NHL korraldasid Chicago klubi ja publik südamliku vastuvõtu klubi kauaaegsele ründemängijale Jonathan Toewsile, kes uisutas pärast mitmeaastast pausi taas areenile. Sedapuhku vastasvõistkonna Winnipeg Jetsi särgis.

Praeguseks 37-aastane Toews mängis suurt rolli Chicago Blackhawksi eelmise kümnendi eduloos. Koos võideti 2010., 2013. ja 2015. aastal Stanley karikas. 2010. aastal nimetati Toews ka Stanley karikasarja kõige väärtuslikumaks mängijaks.

2007. aasta klubi särgis debüteerinud Toewsi periood Blackhawksi särgis lõppes 2023. aastal. Tema viimased hooajad olid tervisemurede tõttu probleemsed. Muu hulgas oli kanadalane hädas pika COVID-iga.

Seejärel ei mänginud Toews maailma tugevaimas hokiliigas kaks aastat ja naasis tänavuse hooaja eel oma sünnilinna Winnipegi klubi Jetsi särgis. Senise hooaja jooksul on ta pidanud nüüdseks 48 kohtumist, visanud seitse väravat ja andnud 11 resultatiivset söötu.

Esmaspäeval külastas Toews esimest korda endise klubi Chicago halli, kus pealtvaatajad tervitasid teda suure ovatsiooniga ja samuti austas teda tähelepanuavaldusega ka kohalik klubi. Kohtumise võitis Chicago 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Kehvasti läks ka teisel Kanada klubil Vancouver Canucksil, kes jäi kodus alla New York Islandersile 3:4 (2:1, 0:2, 1:1). See tähistab meeskonna lausa 11. kaotust järjest ja klubi on hetkel 37 punktiga NHL-i selgelt kõige kehvem tiim.

Minnesota Wildi vasakäär Marcus Foligno jõudis karjääri 15. NHL-i hooajal esimese kübaratrikini. Ta viskas kolm väravat ja aitas meeskonna võõrsil 6:3 (2:1, 3:0, 1:2) võiduni Toronto Maple Leafsi üle.

Tulemused: Carolina - Buffalo 2:1, Colorado - Washington 5:2, Seattle - Pittsburgh 3:6, Florida - San Jose 1:4, Toronto - Minnesota 3:6, Vegas - Philadelphia 1:2, Chicago - Winnipeg 2:0, Calgary - New Jersey 1:2 la, Vancouver - NY Islanders 3:4, Anaheim - NY Rangers 5:3.