Eesti naisjuunior Gisele Rang debüteeris cyclo-cross'i MK-sarjas

Naisjuunioride konkurentsis oli parim itaallanna Giorgia Pellizotti, kes võitis nelja ringi pikkuse võistluse ajaga 37 minutit ja 31 sekundit. Ta edestas prantslannat Lise Revoli kümne ja tšehhitari Barbora Bukovskat 48 sekundiga.

Esmakordselt cyclo-crossi MK-sarjas võistelnud Rang kaotas võitjale kaheksa minuti ja 22 sekundiga. Eestlanna sõnul oli sõit oodatust raskem ja väga kiire. "Enamik tüdrukuid on olnud rahvusvahelises cyclo-cross'i karussellis pikalt ja nende tempoga oli veel valus kaasa minna," tõdes Rang võistluse järel.

"Seekord start ebaõnnestus ja mul olid mõned valed trajektoorivalikud, ent üldjoontes jäin debüüdiga rahule. See oli väga hea uus kogemus ja ootan juba järgmist MK-sarja etappi Hoogerheides, kus loodan kindlasti paremini sõita ja seejärel olla valmis maailmameistrivõistlusteks."

Meesjuunioride seas olid kolm kiireimat itaallane Patrik Pezzo Rosola (41.17), belglane Giel Lejeune (+0.09) ja itaallane Filippo Grigolini (+0.12), kuni 23-aastaste meeste seas aga hollandlane David Haverdings (48.18) ning belglased Yordi Corsus (+0.01) ja Aaron Dockx (+0.01).

Eliitnaiste võistluse võitis hollandlanna Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions; 52.01), edestades kaasmallannat Ceylin Alvaradot (+0.10; Fenix-Premier Tech) ja prantslannat Amandine Fouquenet'd (+0.12; Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team). Kuni 23-aastaste naiste parimad olid prantslanna Celia Gery, belglanna Fleur Moors ja inglanna Zoe Backstedt.

Cyclo-cross'i MK-sarja 11. etapp toimub 24. jaanuaril Belgias Maasmachelenis ja finaaletapp 25. jaanuaril Hollandis Hoogerhheides. Maailmameistrivõistlused peetakse 30. jaanuaris 1. veebruarini Hollandis Hulstis.