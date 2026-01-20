X!

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

Autoralli
Priit Koik ja Alari Uku Heldna
Priit Koik ja Alari Uku Heldna Autor/allikas: Kuvatõmmis/ETV
Autoralli

Laupäeval, 17. jaanuaril sõideti Mikkelis autoralli Soome meistrivõistluste avaetapp. Hooaja esimese mõõduvõtu avakatsele sai stardi 75 võistluspaari, kelle hulgas oli ka viis Eesti ekipaaži.

Seitsmest kiiruskatsest ja 93,54 katsekilomeetrist koosnenud avavõistluse parimad olid valitsevad SM1 klassi meistrid Esapekka Lappi - Enni Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2) Kogenud soomlased võitsid seitsmest katsest kuus ja edestasid ralli finišis lähimaid jälitajaid 20,5 sekundiga, vahendab Autosport.ee.

Eestlastest alustasid võistlust kõige paremas tempos Toyota Gazoo Racing Next Generation meeskonna eest debüüdi teinud Jaspar Vaher - Rait Jansen, kes jäid avakatsel alla vaid Lappile - Mälkönenile ja kaotasid neile 3,1 sekundiga.

Kahjuks tegid eestlased järgmisel katsel ühes kiires paremkurvis sõiduvea, kui nende Toyota GR Yaris Rally2 sõidujoon läks liiga laiaks ja tabas kivi, mis rebis auto tagumise vasaku ratta alt. Sellega oli Vaheri sõit selleks korraks lõppenud.

Kuni eelviimase kiiruskatseni hoidsid absoluutarvestuse viiendat kohta Joosep Ralf Nõgene - Aleks Lesk, kes olid senise päeva jooksul näidanud kahel korral katse neljandat aega.

Kahjuks lõppes LightGrey meeskonna võistlejate ralli ühes õhtupimeduses sõidetud paremkurvis, kus auto tagaosa läks joonest välja ja tabas lumevallis kivi, mis lõhkus Toyota GR Yaris Rally2 rooliotsa.

Soome meistrivõistluste avaetapi lumistes oludes sõitsid eestlaste parima tulemuse välja Priit Koik - Jakko Viilo, kes võistlesid esimest korda Renault Clio Rally3 autoga.

"Seda ma võin nüüd küll pärast võitlust kinnitada, et auto vahe [Rally2-ga] on päris märgatav. Kui algselt tundus Rally3 lihtsam, siis tuleb välja, et kiirema ja võimsama autoga on lihtsam sõita," lausus Koik pärast hooaja avastarti.

"Autoga tekkis üllatusi ja ei saanud seda päris omaks, kuid see oli ka loogiline. Lund oli rajaääres vähe, kuid teel kohati palju. Samas oli ka katseid, kus kohati oli teel juba kruus väljas ja teeääres rohelist näha. Osad katsed olid siiski üsna lumised ja need olid libedad ning ebameeldivad."

Koik - Viilo alustasid võistlust SM2 klassis viienda ajaga ja lõpuks jäi nende võistluse parimateks katseaegadeks kolmel korral välja sõidetud neljandad resultaadid.

Ralli kokkuvõttes kuulus eestlastele absoluutarvestuse 11 ja SM2 klassi neljas koht. Klassi võitjatest, kelleks olid Toyota Gazoo Racing Next Generation võistlejad Rio Ogata - Mikael Korhonen, jäid nad maha 1.45,6.

Ka klassi teine koht kuulus Toyota noorte programmi paarile Kanta Yanaguida - Ville Mannisenmäki. Noored jaapanlased võistlesid sarnaselt eestlastega Renault Rally3 autodega.

"Toyota noorte jaapanlaste hoog üllatas väga ja ma olin võistluse eel nende osas optimistlikumalt meelestatud, kuid poisid sõitsid nobedalt ja ägedalt. Seal on näha, et neid on treenitud ja nad panid täiega. Ideaaltingimustes oleksin neile lähemal olnud," rääkis Koik.

"Arctic Rally jääb mul vahele, sest pole kaardilugejat, kellega minna, kuid alates Riihimäkist teeme hooaja koos Janno Siitaniga kaasa."

SM3 klassis tegi Soome meistrivõistlustel kaasa kaks Eesti ekipaaži, kellest parimad olid Sander-Erik Tiits - Fredi Kostikov. Alles teist rallit Ford Fiesta Rally4 autoga sõitvad eestlased näitasid katsetel stabiilset ja kiiret sõitu ning lõpetasid avaetapi poodiumi kolmandal astmel.

Võitjatest, kelleks olid Vili Hakala - Tero Korhonen (Ford), jäid nad ralli kokkuvõttes maha 1.13,0.

"Ralli ja teed olid üsna keerulised ja lisaks sellele on autoga ka veel vähe kilomeetreid. Kokkuvõtlikult võib öelda, et õppisime palju ja areneda on omajagu. Konkurents on Soomes tugev, sest stardis oli 12 Rally4 autot," võttis Tiits poodiumikohaga lõppenud hooaja avavõistluse kokku.

Esimest rallit ühes autos koos istunud Travis Pärs - Allar Heina (Peugeot 208 Rally4) võistluse parimaks katseajaks jäi kahel korral välja sõidetud seitsmes ja ralli kokkuvõttes kuulus neile 3.46,3 kaotusega samuti seitsmes koht.

Soome meistrivõistluste teine etapp Arctic Lapland Rally sõidetakse jaanuari viimasel nädalavahetusel Rovaniemil.

Toimetaja: Siim Boikov

