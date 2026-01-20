X!

Tiitlikaitsja Keys pääses kohutava alguse järel edasi teise ringi

Tennis
Madison Keys
Madison Keys Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Tennis

Tennise Austraalia lahtiste naisüksikmängu tiitlikaitsja Madison Keys (WTA 9.) alustas tänavust turniiri 7:6 (8:6), 6:1 võiduga Ukraina tennisisti Oleksandra Olinõkova (WTA 92.) üle.

Seejuures algas Keysi jaoks mäng kohutavalt, kuna kaotas oma kaks esimest servigeimi ja jäi taha 0:4. Sealtpeale muutus tema mäng tunduvalt ladusamaks, kuigi ka esimese seti kiires lõppmängus jäi Keys 0:4 kaotusseisu ja ukrainlanna raiskas kaks sett-palli.

Keysi esimene serv oli Olinõkova omast selgelt kiirem (keskmine 169 km/h vs 139 km/h) ja esimeselt servilt võttis ameeriklanna 72 protsenti punktidest. Olinõkova sai oma esimeselt servilt vähem kui pooled punktid (49%).

Turniiri alustas võidukalt ka maailma edetabeli viies reket Jelena Rõbakina (Kasahstan), kes alistas sloveenlanna Kaja Juvani (WTA 100.) 6:4, 6:3. Maailma kümnes number Belinda Bencic (WTA 10.) oli parem britt Katie Boulterist (WTA 113.) 6:0, 7:5.

Edasi 64 parema hulka pääses ka Läti esireket Jelena Ostapenko (WTA 24.), kes alistas esimeses ringis Slovakkia tennisisti Rebecca Sramkova (WTA 73.) 6:4, 6:4.

Toimetaja: Siim Boikov

