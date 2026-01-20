Sinner pääses avaringis oodatust lihtsamalt

Sinner võitis esimese seti 6:2 ja teise 6:1. Pärast seda teatas 25-aastane prantslane, et ei ole võimeline mängu jätkama. Itaallase sõnul oli Gastoni otsus talle pisut üllatav, aga ta mõistis, et vastane ei ole oma parimas vormis.

24-aastane Sinner jahib Austraalias kolmandat turniirivõitu järjest, sest oli parim ka 2024. ja 2025. aasta üritusel, alistades finaalides vastavalt Daniil Medvedevi ja Alexander Zverevi.

Sarnaselt Sinnerile pääses vastase loobumise tõttu ka tema maailma edetabelis viiendat kohta hoidev kaasmaalane Lorenzo Musetti, kuid tema kohtumine belglase Raphael Collignoniga (ATP 72.) oli keerulisem. Musetti kaotas avaseti 4:6, võitis järgmise 7:6 (7:3), ülejärgmise 7:5 ja juhtis neljandas 3:2, mispeale Collignon loobus. See mäng kestis enam kui kolm tundi.

Maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidev ameeriklane Ben Shelton alustas turniiri 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) võiduga prantslase Ugo Humbert'i (ATP 33.) üle.

Samuti pääses avaringist edasi Sheltoni kaasmaalane Taylor Fritz (ATP 9.), kes sai jagu veel ühest prantslasest Valentin Royerist (ATP 58.) 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:3.