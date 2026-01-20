Pikalt traumadega kimpus Jepihhin naasis platsile

Pikalt vigastatud olnud Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Dimitri Jepihhin mängis oma koduklubi Trencini kontrollmängus terve poolaja.

Trencin viibib Türgis treeninglaagris, valmistudes veebruaris talvepausilt naasvaks Slovakkia kõrgliigaks, vahendab Soccernet.ee.

Esimeses kontrollmängus Jepihhin kaasa ei teinud, kuid esmaspäeval mängis ta Põhja-Makedoonia kõrgliigaklubi Struga vastu terve teise poolaja. Vaheajaks taha jäänud Trencin pööras seisu ümber, aga leppis lõpuks 2:2 viigiga.

20-aastase ründava poolkaitsja senine hooaeg on sisuliselt täielikult vigastuste poolt rikutud. Suvisest puusahädast taastumise järel rebestas Jepihhin hüppeliigese sidemeid, mistõttu on tal kirjas vaid kaks ametlikku kohtumist ja ühtekokku 42 mänguminutit klubi eest.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.