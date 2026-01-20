Tiitlikaitsja Prantsusmaa alagrupis ei eksinud

Skandinaavias toimuvatel käsipalli meeste Euroopa meistrivõistlustel on pidada veel nelja alagrupi viimase vooru kohtumised, aga kokku tosina liikmega vahegruppides on juba kümme tiimi paigas.

Täiseduga läbis alagrupiturniiri tiitlikaitsja Prantsusmaa, kes alistas C-alagrupis Tšehhi 42:28 (20:14), Ukraina 46:26 (24:14) ja viimases voorus ka võõrustaja Norra 38:34 (20:17).

Norra pääses kodusel turniiril C-alagrupist teisena edasi, alistades Ukraina 39:22 (19:11) ja Tšehhi 29:25 (16:16).

Pühapäeval sai läbi ka A-alagrupp, kust pääsevad jätkama Saksamaa ja Hispaania ning välja jäid Austria ja Serbia. Omavahelise mängu võitis Saksamaa 34:32 (17:15), kes aga ei läbinud gruppi siiski puhaste paberitega, kuna kaotas teises voorus Serbiale 27:30 (17:13).

Hetkeseisuga on kindel, et esimeses vahegrupis pallivad Prantsusmaa, Saksamaa, Taani, Hispaania ja Norra ning kuuendana jõuab sinna B-alagrupi teine koondis - esmaspäeva õhtul selgub, kas selleks on Portugal või Põhja-Makedoonia.

Teine vahegrupp tundub esmapilgul koosseisult pisut lahjem: Malmös hakkavad mängima võõrustaja Rootsi kõrval ka Horvaatia, Island, Sloveenia ja Ungari. D-alagrupi teise meeskonnana liitub nendega kas Fääri saarte või Šveitsi esindus.

Käsipalli meeste Euroopa meistrivõistlused toimuvad Taanis, Norras ja Rootsis 15. jaanuarist 1. veebruarini. Tiitlit kaitseb Prantsusmaa, aga valitseva maailmameistri ja Pariisi olümpiavõitjana heitleb võõrustaja Taani.