LA Clippersi hea hoog jätkus Hardeni juhtimisel ka Washingtonis

Kohtumine kulges tasavägiselt, aga kuigi suurema osa viimasest perioodist juhtis LA Clippers, oli viimase minuti alguses tablool viigiseis 106:106. Järgnevalt kodumeeskond enam punkte ei saanud ja korduvalt vabaviskejoonele saadetud James Harden (LA Clippers) tabas mängu ülejäänud korvid.

Hardeni arvele kogunes mängu lõpuks üheksa resultatiivse söödu kõrvale 36 silma, neist pooled olid korjatud vabaviskejoonelt. Ivica Zubac aitas teda kaksikduubliga: 14 punkti ja 12 lauapalli. Washingtoni parim oli 28 punktiga Alex Sarr.

LA Clippersi võitude-kaotuste suhe on küll endiselt miinuses (19-23), aga viimasel ajal on meeskond heas hoos: alates jõulude eel linnarivaal Lakersi alistamisest on meeskond saanud 13 võitu ja vaid kaks kaotust. Washingtonil (10-32) on vastupidiselt käsil kehv seeria - meeskond on kaotanud seitse mängu järjest, mis on hetkel NBA kehvim näitaja.

Liiga liider Oklahoma City Thunder oli võõrsil üle Cleveland Cavaliersist 136:104 (32:27, 34:24, 25:28, 45:25). Shai Gilgeous-Alexander tõi võitjatele 30 ja Chet Holmgren 28 punkti.

Idakonverentsi liider Detroit Pistons oli kodus napilt üle Boston Celticsist 104:103 (26:29, 33:22, 25:31, 20:21). Tobias Harris panustas võitjate esitusse 25 punkti ja Cade Cunningham 14 resultatiivse sööduga.

Tulemused: Atlanta - Milwaukee 110:112, Cleveland - Oklahoma City 104:136, Washington - LA Clippers 106:110, New York - Dallas 97:114, San Antonio - Utah 123:110, Philadelphia - Indiana 113:104, Brooklyn - Phoenix 117:126, Detroit - Boston 104:103, Golden State - Miami 135:112.