X!

Ingrid Neel piirdus Austraalia lahtistel avaringiga

Tennis
Ingrid Neel
Ingrid Neel Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tennis

Eesti tennisemängija Ingrid Neel ja tema norralannast mängupartner Ulrikke Eikeri piirdusid Austraalia lahtiste naispaarismängu turniiril esimese ringiga.

Neel ja Eikeri kaotasid Iva Jovicile (Ameerika Ühendriigid) ja Victoria Mbokole (Kanada) 5:7, 3:6.

Esimeses setis olid Neel - Eikeri pikalt murdega ees, aga kaotasid 4:2 eduseisult seti 5:7. Teises setis kaotati kohe kaks servigeimi ja jäädi taha lausa 0:5. Korra õnnestus vastaste palling murda, aga enamaks suutelised ei oldud.

Neel - Eikeri tegid statistika järgi enam äralööke (27:19), aga ka lihtvigu (16:5). Seejuures olid nad efektiivsed murdepallidel, realiseerides mõlemad tekkinud võimalused, vastased 4/11.

Paarismänguspets Neeli jaoks oli tegemist teise korraga Austraalia lahtistel mängida. 2022. aastal tuli samuti piirduda avaringiga. Kõige kaugemale jõudis ta 2024. aastal Prantsusmaa lahtistel, kus pääses kolmandasse ringi.

Toimetaja: Siim Boikov

tenniseuudised

08:38

Ingrid Neel piirdus Austraalia lahtistel avaringiga

19.01

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

19.01

Lajal pääses Portugali Challengeril põhitabelisse

19.01

Djokovic teenis Austraalia lahtistel sajanda võidu

19.01

Hiinlannal kolm korda murda lubanud Swiatek pääses avaringis ehmatusega

18.01

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

18.01

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

18.01

Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

17.01

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

17.01

Neel sai paarilisega Austraalia lahtisteks keerulise loosi

17.01

Malõgina teenis paarilisega Manchesteris turniirivõidu

15.01

Swiatek ja Zverev said Austraalia lahtisteks keerulise loosi

15.01

Malõgina langes üksikmängus välja, aga jõudis paarismängus poolfinaali

14.01

Glinka langes Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist

12.01

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

multimeedia

sport.err.ee uudised

10:12

Tiitlikaitsja Prantsusmaa alagrupis ei eksinud

10:01

KUULA OTSE | Võimla. Iluuisutamise EM, talisport ja vehklemine Uuendatud

09:48

LA Clippersi hea hoog jätkus Hardeni juhtimisel ka Washingtonis

09:13

Mastersi võitnud Wilson: valin endale alati raskema tee

08:38

Ingrid Neel piirdus Austraalia lahtistel avaringiga

19.01

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

19.01

Noored kergejõustiklased püstitasid nädalavahetusel kolm uut rekordit

19.01

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga vahelduseks pilgu WRC2 poole

19.01

ETV spordisaade, 19. jaanuar

19.01

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

19.01

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

19.01

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

19.01

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

19.01

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

19.01

Eesti jalgpallikoondis osaleb märtsis eksootilisel turniiril

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

19.01

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

19.01

Lajal pääses Portugali Challengeril põhitabelisse

loetumad

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

19.01

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

18.01

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

19.01

Senegal lahkus kaootilises finaalis väljakult, naasis ja krooniti meistriks

19.01

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

19.01

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo