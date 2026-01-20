Ingrid Neel piirdus Austraalia lahtistel avaringiga

Neel ja Eikeri kaotasid Iva Jovicile (Ameerika Ühendriigid) ja Victoria Mbokole (Kanada) 5:7, 3:6.

Esimeses setis olid Neel - Eikeri pikalt murdega ees, aga kaotasid 4:2 eduseisult seti 5:7. Teises setis kaotati kohe kaks servigeimi ja jäädi taha lausa 0:5. Korra õnnestus vastaste palling murda, aga enamaks suutelised ei oldud.

Neel - Eikeri tegid statistika järgi enam äralööke (27:19), aga ka lihtvigu (16:5). Seejuures olid nad efektiivsed murdepallidel, realiseerides mõlemad tekkinud võimalused, vastased 4/11.

Paarismänguspets Neeli jaoks oli tegemist teise korraga Austraalia lahtistel mängida. 2022. aastal tuli samuti piirduda avaringiga. Kõige kaugemale jõudis ta 2024. aastal Prantsusmaa lahtistel, kus pääses kolmandasse ringi.