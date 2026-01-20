Ingrid Neel piirdus Austraalia lahtistel avaringiga
Eesti tennisemängija Ingrid Neel ja tema norralannast mängupartner Ulrikke Eikeri piirdusid Austraalia lahtiste naispaarismängu turniiril esimese ringiga.
Neel ja Eikeri kaotasid Iva Jovicile (Ameerika Ühendriigid) ja Victoria Mbokole (Kanada) 5:7, 3:6.
Esimeses setis olid Neel - Eikeri pikalt murdega ees, aga kaotasid 4:2 eduseisult seti 5:7. Teises setis kaotati kohe kaks servigeimi ja jäädi taha lausa 0:5. Korra õnnestus vastaste palling murda, aga enamaks suutelised ei oldud.
Neel - Eikeri tegid statistika järgi enam äralööke (27:19), aga ka lihtvigu (16:5). Seejuures olid nad efektiivsed murdepallidel, realiseerides mõlemad tekkinud võimalused, vastased 4/11.
Paarismänguspets Neeli jaoks oli tegemist teise korraga Austraalia lahtistel mängida. 2022. aastal tuli samuti piirduda avaringiga. Kõige kaugemale jõudis ta 2024. aastal Prantsusmaa lahtistel, kus pääses kolmandasse ringi.
Toimetaja: Siim Boikov