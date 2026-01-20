KUULA OTSE | Võimla. Iluuisutamise EM, talisport ja vehklemine

Mühinal lähenevate taliolümpiamängude tõttu on ka "Võimla" jätkuvalt neis lainetes.

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Sheffieldis kaitses Niina Petrõkina mullu Tallinnas võidetud Euroopa meistritiitlit. Esikuuikus lõpetasid ka vennad Aleksandr ja Mihhail Selevko. Kas Eesti ongi nüüd uisumaa?

Olümpiakoondised pandi nädalavahetusega sisuliselt lukku. Teeme olulisematele tulemustele ringi peale ja küsime seekord ka kuulajatelt, keda peate kaks nädalat enne mängude algust Eesti koondise suurimaks medalilootuseks.

Üle ega ümber saa vehklemisest. Eesti ühe paraadala juhtimise osas valitseb jätkuvalt segadus.

"Võimla" pinkidel seekord Ivar Lepik, Anu Säärits ja Johannes Vedru.

Aadressile voimla@err.ee on oodatud küsimused, tabavad tähelepanekud ja kriitika. Koguneme "Võimlas" teisipäeviti kell 10.05.