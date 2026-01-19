X!

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga pilgu WRC2 poole vahelduseks

Autoralli
Foto: ERR
Autoralli

Tuleval nädalavahetusel saab taas alguse autoralli MM-sarja hooaeg, kuid uus hooaeg toob suuri muudatusi ning rallifännid peavad ala jälgimist veidi ümber kujundama. Ralliajakirjanik Rauno Paltser külastas ETV spordisaate stuudiot ning rääkis, kellele sel hooajal pöialt hoida tuleks.

Tänavune hooaeg algab märksa hõredama koosseisuga, sest nii 2019. aasta maailmameister Ott Tänak kui kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä panid rallikarjääri mõneks ajaks pausile. Tänak võtab aja maha, Rovanperä istus hoopis vormeliauto rooli.

Hooaeg algab taas legendaarse Monte Carlo mõõduvõtuga ning 12. veebruaril saab alguse lumine Rootsi ralli. Stardinimekirjast leiab aga ainult ühe eestlase - Romet Jürgenson sõidab M-Sport Fordi Rally2 autoga. Rally Estonial saab ta võimaluse kodupubliku ees ka Rally1 autoga kihutada.

Kas Eesti rallisõbrad peavadki sel hooajal enamasti WRC2 arvestust jälgima? "Eestlaste mõttes kindlasti, muud varianti meil enne kodust Rally Estoniat ei jää. Siis võib-olla üks Rally1 auto on eestlasega seal stardis," vastas Paltser. "Ütleksin ise, et pööran rõõmuga pilgu sinna poole vahelduseks. Loomulikult, Otti ja Martinit ootame rajale tagasi, millal iganes nad selle otsuse teevad. Aga noortele tuleb ka võimalus anda."

Mida Paltser ise sel hooajal jälgib? "Kaks suurt on eest ära. See tähendab, et avaneb võimalus Adrien Fourmaux'le ja Oliver Solbergile tõestada, et eelmise aasta Rally Estonia võit ei olnud pelgalt juhus. Et ta on võimeline ka teistel rallidel võitma," ütles ralliajakirjanik. "Takamoto Katsuta, kindlasti. Need on mehed, kes lähevad oma karjääri esimest võitu püüdma. Kindlasti on näljane Elfyn Evans, kes eelmine aasta napilt MM-tiitlist ilma jäi."

Rauno Paltser ja Debora Saarnak Autor/allikas: ERR

Favoriitideks on samas tuttavad nimed. "[Sebastien] Ogier võitis eelmine aasta üheksanda [MM-tiitli], nüüd siis Sebastien Loebiga võrdne ja kes ei tahaks olla üksinda seal kümne peal. Kindlasti ta seda püüdma läheb, kuigi on tagasihoidlik nagu ta tavaliselt on. Eks näis, kuidas tema hooaeg minema hakkab, see, mis ta eelmine aasta tegi, oli päris ideaalne," rääkis Paltser.

"Elfyn Evans, kindlasti Thierry Neuville ja miks mitte ka Adrien Fourmaux ja Oliver Solberg võivad üllatusena sekkuda tiitliheitlusse."

Paltser rääkis, et Hyundai valis Tänakule asenduse leidmiseks 35 sõitja vahel, aga lõpuks jäi sõelale paindlik lahendus, kui kolmandat autot jagavad kolm meest. Eestlast asendavad sel hooajal nii Dani Sordo, Esapekka Lappi kui Hayden Paddon. Monte Carlo rallil on rooli taga Paddon, Rootsis sõidab Lappi ning Sordo teeb oma esimese stardi hooaja viiendal etapil Kanaari saartel.

"Vana kaardivägi, võiks öelda. Ei ole Hyundai tiimi osas üldse tundmatud mehed, nad olid aastaid tagasi ka seal ja Lappi alles hiljuti võitis Rootsis (2024. aastal - toim)," ütles Paltser. "Selle kolmiku vahetamine kolmandas autos on eelnevatel aastatel näidanud, et ei ole kõige õigem otsus."

Paltser tõi huvitava asjaoluna välja, et tänavu on võistluskalendrit ümber tõstetud ja hooaja esimeses pooles sõidetakse tavapärasest rohkem asfaldi peal. "Võrreldes eelmiste aastatega on kalender täitsa pea peale pööratud," ütles ta. Tavaliselt on kruusarallisid järjest olnud ja siis on asfaltrallid, siis nüüd sõidetakse esimese poolaastaga kolm asfaltrallit ära. Kui oleme harjunud Jaapanit hooaja lõpus nägema, siis nüüd on Jaapan juba maikuus."

"Juunist alates on ainult kruusarallid kuni hooaja lõpuni. Saab ainult kaasa tunda sellele, kes tiitliheitluses punktitabeli ees on ja peab teed puhastama," lisas Paltser.

Monte Carlo ralli algab neljapäeval, kui peetakse kolm kiiruskatset. Esimene neist algab Eesti aja järgi kell 17.05.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

22:54

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga pilgu WRC2 poole vahelduseks

17.01

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

16.01

Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

16.01

Sesks teeb M-Spordis taas pool hooaega kaasa

15.01

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

13.01

Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

12.01

Al-Attiyah säilitas eksimusest hoolimata liidripositsiooni

09.01

Al-Attiyah tõusis etapivõiduga Dakari ralli liidriks

08.01

Ford teenis Dakari rallil kolmikvõidu, liidrina jätkab Lategan

07.01

Otepää võõrustab taas rahvarallit

07.01

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

07.01

Lategan näitas Dakari rallil võimu, tiitlikaitsja katkestas

06.01

Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

05.01

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

05.01

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

sport.err.ee uudised

22:54

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga pilgu WRC2 poole vahelduseks

22:22

ETV spordisaade, 19. jaanuar

21:58

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

21:29

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

21:03

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

20:30

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

19:57

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

19:13

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

18:38

Eesti jalgpallikoondis osaleb märtsis eksootilisel turniiril

18:09

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

17:54

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

17:20

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

16:47

Lajal pääses Portugali Challengeril põhitabelisse

16:23

Drelli ja Joventuti koostöö jätkub vähemalt suveni

15:55

Djokovic teenis Austraalia lahtistel sajanda võidu

15:18

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

14:56

Paide Linnameeskond tõi taas Gambiast lisajõude

14:31

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

13:29

Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

12:55

Hiinlannal kolm korda murda lubanud Swiatek pääses avaringis ehmatusega

loetumad

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

10:38

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

18.01

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18:09

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

17:54

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

09:58

Senegal lahkus kaootilises finaalis väljakult, naasis ja krooniti meistriks

18.01

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu Uuendatud

08:52

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo