X!

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

Jalgrattasport
Maaris Meier
Maaris Meier Autor/allikas: Racenature Albufeira/Eduardo Campos
Jalgrattasport

Portugalis lõppenud UCI S2 kategooria maastikuratturite mitmepäevasõidu Racenature Albufeira 64-kilomeetrisel finaaletapil finišeeris Maaris Meier (Sagiper – NSCP Mortagua) neljandana ja kerkis sellega üldarvestuses kuuendaks.

Finaaletapi ja ühtlasi kogu mitmepäevasõidu võitis portugallanna Melissa Maia (Guilhabreu MTB Team), kelle viimase päeva ajaks mõõdeti kaks tundi ja 38 minutit. Teisena ületas lõpujoone hollandlanna Lola Bakker (KMC Mountainbike Team; +1.51) ja kolmandana inglanna Kim Baptista (Spectra; +6.29), vahendab ejl.ee.

Viimasel etapil neljandana lõpetanud Meierit jäi esikolmikust lahutama kaks minutit ja 59 sekundit.

"Tuur lõppes minu jaoks kirsiga tordil," rõõmustas Meier. "Loomulikult on väsimus sees, aga suutsin pingutada ja koos Martaga sõita (Brancoga, lõpetas viiendana – toim). Teadsin, et finišieelsel laskumisel pean eespool olema ja lõpetasingi neljandana. Endalegi üllatuseks olime väga head sõitu teinud ja suutsin kokkuvõttes ka veel tõusta. Hea tunne oli hooaja avavõistlus tugeva noodiga lõpetada."

Üldarvestuses olid kolm paremat Maia, Bakket (+11.36,2) ja Baptista (+28.16,167). Kuuenda koha teeninud Meier jäi võitjast ühe tunni, 19 minuti ja 51,7 sekundi kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

21:29

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

09:30

Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

17.01

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

16.01

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

14.01

Ebrase kodutiim esitles ametlikult uut koosseisu ja võistlusvarustust

08.01

Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

07.01

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

30.12

Eestlastest on UCI edetabelis kõrgeimal kohal Mihkels ja Ebras

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

16.12

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

11.12

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

06.12

Taaramäe ja Oras pälvisid Rwandas kaheksanda koha

05.12

Taaramäe rattal purunes rehv ka Rwanda Epicu neljandal etapil

04.12

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

04.12

Eestlasi saatis Rwanda Epicu kolmandal etapil ebaõnn

03.12

Taaramäe ja Oras hoiavad Rwanda Epicul kuuendat kohta

01.12

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

30.11

Eesti koondis alustas harrastusratturite MM-i cyclo-crossis võidukalt

27.11

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

sport.err.ee uudised

22:54

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga pilgu WRC2 poole vahelduseks

22:22

ETV spordisaade, 19. jaanuar

21:58

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

21:29

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

21:03

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

20:30

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

19:57

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

19:13

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

18:38

Eesti jalgpallikoondis osaleb märtsis eksootilisel turniiril

18:09

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

17:54

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

17:20

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

16:47

Lajal pääses Portugali Challengeril põhitabelisse

16:23

Drelli ja Joventuti koostöö jätkub vähemalt suveni

15:55

Djokovic teenis Austraalia lahtistel sajanda võidu

15:18

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

14:56

Paide Linnameeskond tõi taas Gambiast lisajõude

14:31

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

13:29

Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

12:55

Hiinlannal kolm korda murda lubanud Swiatek pääses avaringis ehmatusega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo