Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

Finaaletapi ja ühtlasi kogu mitmepäevasõidu võitis portugallanna Melissa Maia (Guilhabreu MTB Team), kelle viimase päeva ajaks mõõdeti kaks tundi ja 38 minutit. Teisena ületas lõpujoone hollandlanna Lola Bakker (KMC Mountainbike Team; +1.51) ja kolmandana inglanna Kim Baptista (Spectra; +6.29), vahendab ejl.ee.

Viimasel etapil neljandana lõpetanud Meierit jäi esikolmikust lahutama kaks minutit ja 59 sekundit.

"Tuur lõppes minu jaoks kirsiga tordil," rõõmustas Meier. "Loomulikult on väsimus sees, aga suutsin pingutada ja koos Martaga sõita (Brancoga, lõpetas viiendana – toim). Teadsin, et finišieelsel laskumisel pean eespool olema ja lõpetasingi neljandana. Endalegi üllatuseks olime väga head sõitu teinud ja suutsin kokkuvõttes ka veel tõusta. Hea tunne oli hooaja avavõistlus tugeva noodiga lõpetada."

Üldarvestuses olid kolm paremat Maia, Bakket (+11.36,2) ja Baptista (+28.16,167). Kuuenda koha teeninud Meier jäi võitjast ühe tunni, 19 minuti ja 51,7 sekundi kaugusele.