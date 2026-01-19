Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

Lõppenud nädal tõi Eesti võrkpallile ühe särava tulemuse, kui Tauno Lipp juhtis peatreenerina BK Tromsö Norra karikavõiduni, mida nimetatakse ka sealseks meistritiitliks.

Lipu juhendatav Tromsö oli finaalis 3:0 (30:28, 25:20, 25:17) üle Förde meeskonnast ja teenis tiitli, mida sealses võrkpallis peetakse kõige tähtsamaks. Norra liigas hoiab eestlasest juhendaja koduklubi hetkel 19 punktiga teist kohta.

Poola kõrgliigas Bielsko-Biala Bostiku ridadesse kuuluv Kertu Laak aitas oma tööandja CEV Cupi 1/8-finaali korduskohtumises 3:2 (20:25, 18:25, 25:17, 25:13, 16:14) võidule Sloveenia klubi Maribori üle. Avamäng võideti 3:0 ning nii edeneti järgmisse ringi, Laak kerkis 18 punktiga (+14) võitjate parimaks. Järgmiseks vastaseks on Laagi kunagine koduklubi Itaalia kõgliigast – Chieri Reale Mutua Fenera. Avamäng peetakse 28. jaanuaril. Üks mäng peeti ka Poola liigas, kui saadi 3:1 (21:25, 25:23, 27:25, 25:15) jagu Chemiku Police'i naiskonnast. Laak tõi taas omade parimana 21 punkti (+17). Tabelis ollakse 23 punktiga neljandad.

Jaapanis kohtus Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas lõppenud nädalal kahel korral Aichi Stingiga. Esimene mäng lõppes 2:3 (17:25, 30:28, 22:25, 25:23, 13:15) kaotusega, Tammearult 22 punkti, Tammemaalt 12 silma. Seejärel jäädi samale vastasele alla 0:3 (24:26, 29:31, 20:25), Tammearu tõi 14 punkti, Tammemaa panustas kümne punktiga. Tabelis on Hokkaido viie võiduga üheksas.

Slovakkias pidi Caterina Cicetti ja Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina naiskond tunnistama Slavia 3:1 (25:22, 22:25, 25:13, 27:25) paremust. Cicetti oli 20 punktiga (+6) oma naiskonna resultatiivseim, Kask lisas viis silma (+3). Tabelis ollakse 32 punktiga kolmandad.

Rumeenia meistriliigas kohtusid omavahel eestlaste koduklubid, kui Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse tööandjaks olev Galati Arcada alistas 3:1 (25:15, 25:12, 25:27, 25:16) Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau. Lõhmus oli 20 punktiga (+13; neli serviässa) võitjate parim, Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka viis punkti (+3). Teppan oli 18 punktiga (+11) Zalau edukaim, Hurt lisas kuus silma (-5). Tabelis on Zalau 29 punktiga teine ja Galati 28 punktiga kolmas.

Robert Täht ja Al Jazira pidasid Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas kaks mängu. Esmalt saadi 2:3 (19:25, 22:25, 25:22, 25:18, 12:15) kaotus Baniyaselt, Tähelt resultatiivseimana 29 punkti (+20). Seejärel jäädi 1:3 (25:23, 25:27, 12:25, 18:25) alla Al Nasrile, Täht panustas taas omade parimana 24 punktiga (+12). Liigas ollakse viiendal kohal.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubiks olev Abba Pineto 3:2 (20:25, 17:25, 25:23, 25:22, 15:12) jagu Porto Virost, Allikult 12 punkti (-4). Tabelis on Abba Pineto 34 punktiga teine. Itaalia teises liigas sai Kevin Saare tööandja Napoli kirja 1:3 (25:20, 14:25, 23:25, 20:25) kaotuse Sabaudia vastu, Saar tõi 14 punkti (+4). Tabelis on Napoli viie punktiga viimane.

Šveitsis said Joosep Kurik ja Genfi Chenois viimati kirja 0:3 (23:25, 21:25:18:25) kaotuse Jonalt, Kurikult neli punkti (+2). Tabelis hoiab Genf 24 punktiga viiendat kohta.

Prantsusmaa meistriliigas pidi Robert Viiberi tööandja Narbonne tunnistama Nice'i 3:1 (19:25, 32:30, 25:13, 25:15) üleolekut. Viiberilt lisaks mängu juhtimisele ka neli punkti (+2). Alex Saaremaa ja Chaumont kaotasid 0:3 (21:25, 23:25, 23:25) Poitiers'le, Saaremaa tõi üheksa punkti (+8). Tabelis on Narbonne 19 silmaga kümnes ning Chaumont 15 punktiga 13. Esiliigas pidi Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin tunnistama Grand Nancy 3:1 (25:22, 26:24, 22:25, 25:13) paremust, eestlaselt kümme punkti (+5). Tabelis ollakse 26 punktiga kolmandal positsioonil.

Jan Markus Üpruse tööandja Waldvierteli Union Raiffeisen teenis Austrias 3:2 (25:21, 21:25, 17:25, 25:20, 15:13) võidu Ried/Innkreisi üle. Üprus sekkus episoodiliselt ja skoori ei avanud. Tabelis ollakse 28 punktiga kolmandad.