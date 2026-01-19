X!

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

Võrkpall
Tauno Lipp (all paremal)
Tauno Lipp (all paremal)
Võrkpall

Lõppenud nädal tõi Eesti võrkpallile ühe särava tulemuse, kui Tauno Lipp juhtis peatreenerina BK Tromsö Norra karikavõiduni, mida nimetatakse ka sealseks meistritiitliks.

Lipu juhendatav Tromsö oli finaalis 3:0 (30:28, 25:20, 25:17) üle Förde meeskonnast ja teenis tiitli, mida sealses võrkpallis peetakse kõige tähtsamaks. Norra liigas hoiab eestlasest juhendaja koduklubi hetkel 19 punktiga teist kohta.

Poola kõrgliigas Bielsko-Biala Bostiku ridadesse kuuluv Kertu Laak aitas oma tööandja CEV Cupi 1/8-finaali korduskohtumises 3:2 (20:25, 18:25, 25:17, 25:13, 16:14) võidule Sloveenia klubi Maribori üle. Avamäng võideti 3:0 ning nii edeneti järgmisse ringi, Laak kerkis 18 punktiga (+14) võitjate parimaks. Järgmiseks vastaseks on Laagi kunagine koduklubi Itaalia kõgliigast – Chieri Reale Mutua Fenera. Avamäng peetakse 28. jaanuaril. Üks mäng peeti ka Poola liigas, kui saadi 3:1 (21:25, 25:23, 27:25, 25:15) jagu Chemiku Police'i naiskonnast. Laak tõi taas omade parimana 21 punkti (+17). Tabelis ollakse 23 punktiga neljandad.

Jaapanis kohtus Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas lõppenud nädalal kahel korral Aichi Stingiga. Esimene mäng lõppes 2:3 (17:25, 30:28, 22:25, 25:23, 13:15) kaotusega, Tammearult 22 punkti, Tammemaalt 12 silma. Seejärel jäädi samale vastasele alla 0:3 (24:26, 29:31, 20:25), Tammearu tõi 14 punkti, Tammemaa panustas kümne punktiga. Tabelis on Hokkaido viie võiduga üheksas.

Slovakkias pidi Caterina Cicetti ja Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina naiskond tunnistama Slavia 3:1 (25:22, 22:25, 25:13, 27:25) paremust. Cicetti oli 20 punktiga (+6) oma naiskonna resultatiivseim, Kask lisas viis silma (+3). Tabelis ollakse 32 punktiga kolmandad.

Rumeenia meistriliigas kohtusid omavahel eestlaste koduklubid, kui Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse tööandjaks olev Galati Arcada alistas 3:1 (25:15, 25:12, 25:27, 25:16) Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau. Lõhmus oli 20 punktiga (+13; neli serviässa) võitjate parim, Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka viis punkti (+3). Teppan oli 18 punktiga (+11) Zalau edukaim, Hurt lisas kuus silma (-5). Tabelis on Zalau 29 punktiga teine ja Galati 28 punktiga kolmas.

Robert Täht ja Al Jazira pidasid Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas kaks mängu. Esmalt saadi 2:3 (19:25, 22:25, 25:22, 25:18, 12:15) kaotus Baniyaselt, Tähelt resultatiivseimana 29 punkti (+20). Seejärel jäädi 1:3 (25:23, 25:27, 12:25, 18:25) alla Al Nasrile, Täht panustas taas omade parimana 24 punktiga (+12). Liigas ollakse viiendal kohal.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubiks olev Abba Pineto 3:2 (20:25, 17:25, 25:23, 25:22, 15:12) jagu Porto Virost, Allikult 12 punkti (-4). Tabelis on Abba Pineto 34 punktiga teine. Itaalia teises liigas sai Kevin Saare tööandja Napoli kirja 1:3 (25:20, 14:25, 23:25, 20:25) kaotuse Sabaudia vastu, Saar tõi 14 punkti (+4). Tabelis on Napoli viie punktiga viimane.

Šveitsis said Joosep Kurik ja Genfi Chenois viimati kirja 0:3 (23:25, 21:25:18:25) kaotuse Jonalt, Kurikult neli punkti (+2). Tabelis hoiab Genf 24 punktiga viiendat kohta.

Prantsusmaa meistriliigas pidi Robert Viiberi tööandja Narbonne tunnistama Nice'i 3:1 (19:25, 32:30, 25:13, 25:15) üleolekut. Viiberilt lisaks mängu juhtimisele ka neli punkti (+2). Alex Saaremaa ja Chaumont kaotasid 0:3 (21:25, 23:25, 23:25) Poitiers'le, Saaremaa tõi üheksa punkti (+8). Tabelis on Narbonne 19 silmaga kümnes ning Chaumont 15 punktiga 13. Esiliigas pidi Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin tunnistama Grand Nancy 3:1 (25:22, 26:24, 22:25, 25:13) paremust, eestlaselt kümme punkti (+5). Tabelis ollakse 26 punktiga kolmandal positsioonil.

Jan Markus Üpruse tööandja Waldvierteli Union Raiffeisen teenis Austrias 3:2 (25:21, 21:25, 17:25, 25:20, 15:13) võidu Ried/Innkreisi üle. Üprus sekkus episoodiliselt ja skoori ei avanud. Tabelis ollakse 28 punktiga kolmandad.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

