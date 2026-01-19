Paide Linnameeskond tõi taas Gambiast lisajõude

Jalgpalli Premium liigas mängiv Paide Linnameeskond teatas esmaspäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et võistkonnaga on liitunud 19-aastane ääreründaja Momodou Jobarteh ja 25-aastane poolkaitsja Pa Modou Sohna.

"Paide Linnameeskond jätkab perspektiivikate välismängijate arendamise suunda, sõlmides nelja-aastase lepingu Real de Banjuli 19-aastase ääreründaja Momodou Jobartehiga. Lisaks liitus Paidega teinegi gambialane - 25-aastane poolkaitsja Pa Modou Sohna, kes viimati esindas Gambia kõrgliigaklubi BST Galaxy FC-d," kirjutab Paide sotsiaalmeedias.

Klubi spordidirektor Gert Kams iseloomustas uusi tulijaid kui selge profiiliga mängijaid, kes sobituvad hästi Paide mängumudelisse. "Momodou Jobarteh on noor ääreründaja, kes on kiire, terav ja selgelt väravale orienteeritud. Pa Modou on poolkaitsja, kellel on väga terav vasak jalg ja kõrge jalgpalliintelligents. Ta suudab oma omadustega mänge mõjutada ning annab meile kindlasti lisakäigu ründekolmandikul," kommenteeris Kams.

Mõlemad mängijad saabuvad Paidesse keskkonnast, kus Linnameeskonna varasem töö Aafrika mängijatega on loonud tugeva hüppelaua edasisteks sammudeks Euroopa jalgpallis. Nii Jobarteh kui Sohna on hästi kursis enne neid Paides mänginud kaasmaalaste edulugudega ning näevad Linnameeskonda olulise verstapostina oma karjääris.

"Teame väga hästi, millise tee on Paides läbi käinud mitmed meie kaasmaalased ning kuidas see on aidanud neil Euroopa suurtesse vutiriikidesse edasi liikuda. Paide on koht, kus mängijatele antakse vastutus, usaldus ja võimalus areneda," sõnasid Jobarteh ja Sohna.

"Samuti on meil suur rõõm liituda meeskonnaga, kus ootavad meid ees juba tuttavad kaasmaalased – Jarju, Badamosi ja Cham. Nende siinolek ja kogemused aitavad meil kiiremini kohaneda nii eluga Eestis kui ka Paide mänguviisiga. Oleme motiveeritud, töökad ja valmis andma endast maksimumi, et aidata meeskonnal saavutada eesmärke ning ühtlasi teha järgmine samm oma karjääris."