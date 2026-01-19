X!

Paide Linnameeskond tõi taas Gambiast lisajõude

sport
Momodou Jobareth ja Pa Modou Sohna
Momodou Jobareth ja Pa Modou Sohna Autor/allikas: Paide Linnameeskond/Facebook
sport

Jalgpalli Premium liigas mängiv Paide Linnameeskond teatas esmaspäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et võistkonnaga on liitunud 19-aastane ääreründaja Momodou Jobarteh ja 25-aastane poolkaitsja Pa Modou Sohna.

"Paide Linnameeskond jätkab perspektiivikate välismängijate arendamise suunda, sõlmides nelja-aastase lepingu Real de Banjuli 19-aastase ääreründaja Momodou Jobartehiga. Lisaks liitus Paidega teinegi gambialane - 25-aastane poolkaitsja Pa Modou Sohna, kes viimati esindas Gambia kõrgliigaklubi BST Galaxy FC-d," kirjutab Paide sotsiaalmeedias.

Klubi spordidirektor Gert Kams iseloomustas uusi tulijaid kui selge profiiliga mängijaid, kes sobituvad hästi Paide mängumudelisse. "Momodou Jobarteh on noor ääreründaja, kes on kiire, terav ja selgelt väravale orienteeritud. Pa Modou on poolkaitsja, kellel on väga terav vasak jalg ja kõrge jalgpalliintelligents. Ta suudab oma omadustega mänge mõjutada ning annab meile kindlasti lisakäigu ründekolmandikul," kommenteeris Kams.

Mõlemad mängijad saabuvad Paidesse keskkonnast, kus Linnameeskonna varasem töö Aafrika mängijatega on loonud tugeva hüppelaua edasisteks sammudeks Euroopa jalgpallis. Nii Jobarteh kui Sohna on hästi kursis enne neid Paides mänginud kaasmaalaste edulugudega ning näevad Linnameeskonda olulise verstapostina oma karjääris.

"Teame väga hästi, millise tee on Paides läbi käinud mitmed meie kaasmaalased ning kuidas see on aidanud neil Euroopa suurtesse vutiriikidesse edasi liikuda. Paide on koht, kus mängijatele antakse vastutus, usaldus ja võimalus areneda," sõnasid Jobarteh ja Sohna.

"Samuti on meil suur rõõm liituda meeskonnaga, kus ootavad meid ees juba tuttavad kaasmaalased – Jarju, Badamosi ja Cham. Nende siinolek ja kogemused aitavad meil kiiremini kohaneda nii eluga Eestis kui ka Paide mänguviisiga. Oleme motiveeritud, töökad ja valmis andma endast maksimumi, et aidata meeskonnal saavutada eesmärke ning ühtlasi teha järgmine samm oma karjääris."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

15:18

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

14:56

Paide Linnameeskond tõi taas Gambiast lisajõude

14:31

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

13:29

Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

12:55

Hiinlannal kolm korda murda lubanud Swiatek pääses avaringis ehmatusega

12:45

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

12:14

Vaprus ja Flora mängisid Taliturniiri avaringis viiki

11:56

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

11:12

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

10:38

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

18.01

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu Uuendatud

18.01

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse

10:38

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

18.01

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

18.01

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo