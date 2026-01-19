Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

Naiste hokiliigas peeti samuti kaks mängu. HK Säde alistas HC Everesti naiskonna 3:1, samas kui HC Grizzlyz oli ülekaalukalt parem HC Wolverinesi naiskonnast, võites kohtumise 8:0.

Laupäeval Kohtla-Järve jäähallis toimunud kohtumises alistas Viru Sputnik HC Vipersi kindlalt 5:0. Viru Sputniku ridades säras Andrei Rozinko, kes viskas kolm väravat, neist ühe efektse Michigani.

Möödunud nädalavahetusel peeti Eesti jäähoki meistriliigas ehk Unibet hokiliigas kaks kohtumist.

