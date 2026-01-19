X!

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

Kohtla-Järve SK Viru Sputnik - Tallinna HC Vipers, 02.11.2025.
Kohtla-Järve SK Viru Sputnik - Tallinna HC Vipers, 02.11.2025. Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
Möödunud nädalavahetusel peeti Eesti jäähoki meistriliigas ehk Unibet hokiliigas kaks kohtumist.

Laupäeval Kohtla-Järve jäähallis toimunud kohtumises alistas Viru Sputnik HC Vipersi kindlalt 5:0. Viru Sputniku ridades säras Andrei Rozinko, kes viskas kolm väravat, neist ühe efektse Michigani.

Michigani ülikooli hokimehe Mike Leggi järgi 1996. aastal nime saanud tabamuseks viskab mängija litri kepi labal värava tagant üle väravavahi õla võrku.

Pühapäeval peetud kohtumises tuli Kohtla-Järvel peetud kohtumises koduklubil HC Everestil tunnistada Narva PSK paremust tulemusega 3:6. Narva meeskonna kuuest väravast koguni neli viskas Nikita Kirillov.

Naiste hokiliigas peeti samuti kaks mängu. HK Säde alistas HC Everesti naiskonna 3:1, samas kui HC Grizzlyz oli ülekaalukalt parem HC Wolverinesi naiskonnast, võites kohtumise 8:0.

Toimetaja: Anders Nõmm

