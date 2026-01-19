Vaprus ja Flora mängisid Taliturniiri avaringis viiki

A-tasandi turniiril toimus kolm vastasseisu. Pärnu Jalgpallihallis leppisid Pärnu JK Vaprus ja Tallinna FC Flora 2:2 viiki, kirjutab jalgpalliliit. Vaprus asus kohtumist juhtima 13. minutil, kui Sander Kõlvart saatis palli posti kõrvalt võrku.

Kümmekond minutit hiljem viigistas Sergei Zenjov Flora poolt seisu. Teisel poolajal jõudsid mõlemad meeskonnad veel korra sihile: Tristan Pajo viis Vaprus penaltist taas ette, kuid Rauno Alliku viigitabamus kindlustas Florale viigipunkti.

EJL-i jalgpallihallis peetud kohtumises oli Tartu JK Tammeka 2:1 parem JK Narva Transist. Tartlased avasid skoori juba seitsmendal minutil, kui Tristan Koskor realiseeris Pavel Marinilt saadud söödu. Teisel poolajal jõudis Trans viigini, kui Timmi sai kirja omavärava. Lõppseisu vormistas 81. minutil Patrick Genro Veelma.

A-tasandi viimases kohtumises alistas FC Nõmme United tulemusega 4:2 Tallinna FCI Levadia. Kui avapoolaeg kuulus Levadiale, kes asus Enock Kofi Otoo ja Bubacarr Tambedou tabamustest kaheväravalisse eduseisu, siis teisel poolajal haaras initsiatiivi United. Kaks väravat lõi Dacosta Owusu, ühe tabamuse lisasid Ricky Chanda ja Kevin Mätas.