Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

Reedel võõrsil Vilniuse VMSM Sostines Tauras VTC võistkonnale 2:3 ja laupäeval Kaunase VDU-le 0:3 kaotanud Tartu esindus kandis pühapäeval edukalt favoriidikoormat, alistades Kaunases toimunud vastasseisus 3:1 (25:21, 10:25, 25:15, 25:14) tulemusega Leedu U-18 võistkonna, kirjutab volley.ee.

Novembris peetud põhiturniiri esimese ringi omavahelises vastasseisus tartlannad geimi ei loovutanud.

Nelja kaotuse kõrvale kümnenda võidu teeninud Tartu Ülikool/Bigbank tõusis turniiritabelis koha võrra kolmandaks, olles kogunud 32 punkti. Sama punktisumma on teeninud ka teisel kohal paiknev Kaunase VDU, kuid seda ühe enampeetud mängu juures. Kaheksandal kohal jätkav Leedu U-18 võistkond on saavutanud üheksa punkti.