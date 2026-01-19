X!

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

Võrkpall
TÜ/Bigbank
TÜ/Bigbank Autor/allikas: Grete Isabel Huik
Võrkpall

Elme Messer võrkpalli naiste Balti liiga põhiturniiri teise koha eest võitlev Tartu Ülikool/Bigbank saavutas olulise võidu, kui Leedu miniturnee viimases mängus lisati tabelisse kolm punkti.

Reedel võõrsil Vilniuse VMSM Sostines Tauras VTC võistkonnale 2:3 ja laupäeval Kaunase VDU-le 0:3 kaotanud Tartu esindus kandis pühapäeval edukalt favoriidikoormat, alistades Kaunases toimunud vastasseisus 3:1 (25:21, 10:25, 25:15, 25:14) tulemusega Leedu U-18 võistkonna, kirjutab volley.ee.

Novembris peetud põhiturniiri esimese ringi omavahelises vastasseisus tartlannad geimi ei loovutanud.

Nelja kaotuse kõrvale kümnenda võidu teeninud Tartu Ülikool/Bigbank tõusis turniiritabelis koha võrra kolmandaks, olles kogunud 32 punkti. Sama punktisumma on teeninud ka teisel kohal paiknev Kaunase VDU, kuid seda ühe enampeetud mängu juures. Kaheksandal kohal jätkav Leedu U-18 võistkond on saavutanud üheksa punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

11:12

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

18.01

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

18.01

Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

17.01

Kaks matšpalli saanud TÜ/Bigbank alustas Leedu turneed valusa kaotusega

14.01

Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

12.01

Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

12.01

MVP Cicetti ja Kask alistasid liiga liidri, Laak võitis CEV Cupil

12.01

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

11.01

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

11.01

Pärnu kindlustas Balti liigas liidripositsiooni, Tartu teist kohta

10.01

Rae Spordikool on lähedal Balti liiga põhiturniiri võidule

09.01

Rikberg: kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu

09.01

Avo Keel: Pärnu serv on teisest mastist

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

videod

sport.err.ee uudised

12:14

Vaprus ja Flora mängisid Taliturniiri avaringis viiki

11:56

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

11:12

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

10:38

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

09:58

Senegal lahkus kaootilises finaalis väljakult, naasis ja krooniti meistriks

09:30

Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

08:52

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

08:11

Käit lõpetas Šveitsi kõrgliigas vigastuspausi võidukalt

18.01

TalTechi lauatennisemängijad piirdusid alagrupiturniiriga

18.01

Kerese mälestusturniiri võit läks Armeeniasse

18.01

Tormis Laine: eesmärk teha üks samm tagasi, seejärel kaks edasi

18.01

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

18.01

Harri Lill: kõige olulisem on, kuidas olümpial oludega kohaneme

18.01

ETV spordisaade, 18. jaanuar

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

loetumad

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

18.01

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu Uuendatud

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

18.01

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse

18.01

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

18.01

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo