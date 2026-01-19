Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

Laumetsa tulemuseks 21,1 km pikkusel võistlusmaal oli 1:11.06. Võidu võttis vaid kümne sekundiga Laumetsa edestanud Belgia jooksja Thomas Van Looy (1:10.56).

Võistluse raames selgitati ka Portugali meistrid poolmaratoni distantsil. Kokku oli rajal 476 mees- ja 228 naisjooksjat.

Rauno Laumetsa isiklik rekord poolmaratonis on 1:08.29, mis on joostud 2023. aastal Riia maratonil. Madeiral joostud tulemus on ka Eesti käesoleva hooaja poolmaratoni tippmark.