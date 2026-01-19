Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

Eesti parim naisujuja Eneli Jefimova jätkas USA-s üliõpilassarja NCAA hooaega North Carolina võistkonna vastu, kus ta jäi võitmatuks ning teenis kolm esikohta.

Esimest hooaega North Carolina State'i ridades ujuv 19-aastane Jefimova hüppas vette enda põhialadel, 100 ja 200 jardi rinnuliujumises, kus ta teenis kindlad esikohad, vahendab priitswim.com.

100 jardi rinnuliujumises peatus stopper 58,65 peal, mis tõi enam kui kahesekundilise võidu. Jefimova oktoobris ujutud isiklik rekord 57,67 on riigi teine tulemus, Anita Bottazzo on sel hooajal ujunud 56,87.

Pikemal distantsil oli eestlanna 150 jardi pöördes veel kolmas ja kaotas liidrile pea sekundiga, kuid viimasel neljandikul ei olnud tema lõppkiirusele kellelgi vasturohtu. Jefimova teenis esikoha ajaga 2.10,05, finišis edestas ta teisena lõpetanud Mary Macaulayd 1,02 sekundiga. Lisaks aitas ta NC State'i naiskonna 4x50 jardi kombineeritud teateujumise esikohani.

Hooaja kulminatsiooniks on NCAA meistrivõistlused, mis toimuvad 18.-21. märtsini Georgia Techi basseinis. Järgmise stardi teeb Eesti parim naissportlane 23. jaanuaril, kui kodubasseinis võõrustatakse NCAA valitsevat meistrit Virgina ülikooli.

