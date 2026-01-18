Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

Päev varem oli Viljandi saanud jagu Mistra meeskonnast, kuid pühapäevane mäng kulges valdavalt Soome klubi juhtimisel. Viljandi parim oli kuue tabamusega Sten Maasalu, Ott Varik ja Hendrik Koks lisasid viis väravat. Võitjate parim oli koguni 11 väravaga Calle Almander.

Viljandi peatreener Marko Koks uskus, et laupäevane kohtumine andis neile veel tunda. "Eile oli meil Mistraga suhteliselt raske mäng, kuid isiklikult arvan, et me ei olnud täna päris valmis ka mänguks," sõnas ta kriitiliselt. Võib-olla soomlaste noor koosseis tekitas natuke sellise liigse rahulolu ja arvasime, et asi tuleb meile natuke lihtsam."

"Alguses me ei teinud üldse neid asju, mida me enne mängu rääkisime ja sealt tuli ebakindlus – visked ei läinud väravasse, viskasime sealt mööda, kust eile sisse saime," võrdles Koks. "Lahendused olid meil täiesti rumalad. Kõik läks täna nagu tagurpidi. Midagi teha ei ole, nii on."

Kahe Eesti klubi omavahelises mängus oli Põlva Serviti üle Mistrast 32:22 (19:14). Jürgen Rooba ja Hendrik Varul tõid võitjatele seitse väravat, Mistra poolelt vastasid samaga Arno Vare ja Serhi Orlovski.

Balti liigat juhib 21 punktiga 13 mängust Põlva Serviti. Järgnevad Klaipeda Dragunas 18 (10 mängust), VHC Šviesa 17 (13), Mistra 16 (12) ja Cocks 14 punktiga (12). Viljandi on hetkel kümne punkti peal, mis annab kümne liikmega liigas kaheksanda koha.

Balti liiga põhiturniiri kohtumised jätkuvad 24.-25. jaanuaril.