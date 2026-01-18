Prevc jättis jaapanlased kodumäel esikohata

Laupäeval hüppas ta 132 ja 141 meetrit ning teenis 285,7 punkti. Pjedestaali kaks madalamat kohta kuulusid jaapanlastele: teine oli Naoki Nakamura (263,6) ja kolmas Ren Nikaido (257,6).

Kui laupäeval oli Prevci ülemvõim selge, siis pühapäeval suutis ta vaid 3,5 punktiga saada jagu kohalikust legendist Ryoyu Kobayashist. Prevc kogus kahe hüppega 277,7 ja Kobayashi 274,2 punkti. Nende järel tuli kolmandaks eelmise hooaja MK-sarja üldvõitja Daniel Tschofenig (Austria; 265,8).

Sapporos tegi kaasa ka Eesti suusahüppaja Andero Kapp, kes kummalgi võistlusel kvalifikatsioonsist edasi ei saanud. Kirja läksid 63. ja 66. koht.

MK-sarja kokkuvõttes on Prevcil koos 144 punkti ja Kobayashi jääb teisena temast juba 467 punkti kaugusele. Kolmas 761 punktiga Nikaido.

Järgmisena ootavad suusahüppajaid ees lennumäe maailmameistrivõistlused Oberstdorfis, kus võisteldakse 23.-24. jaanuaril.