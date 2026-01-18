X!

Prevc jättis jaapanlased kodumäel esikohata

Suusahüpped
Ryoyu Kobayashi (vasakul) õnnitleb Domen Prevci
Ryoyu Kobayashi (vasakul) õnnitleb Domen Prevci Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Suusahüpped

Nelja hüppemäe turnee tänavune üldvõitja Domen Prevc jätkas suurepärast hooaega ka sel nädalavahetusel Sapporos toimunud maailmakarikaetapil, kus võitis mõlemad võistlused.

Laupäeval hüppas ta 132 ja 141 meetrit ning teenis 285,7 punkti. Pjedestaali kaks madalamat kohta kuulusid jaapanlastele: teine oli Naoki Nakamura (263,6) ja kolmas Ren Nikaido (257,6).

Kui laupäeval oli Prevci ülemvõim selge, siis pühapäeval suutis ta vaid 3,5 punktiga saada jagu kohalikust legendist Ryoyu Kobayashist. Prevc kogus kahe hüppega 277,7 ja Kobayashi 274,2 punkti. Nende järel tuli kolmandaks eelmise hooaja MK-sarja üldvõitja Daniel Tschofenig (Austria; 265,8).

Sapporos tegi kaasa ka Eesti suusahüppaja Andero Kapp, kes kummalgi võistlusel kvalifikatsioonsist edasi ei saanud. Kirja läksid 63. ja 66. koht.

MK-sarja kokkuvõttes on Prevcil koos 144 punkti ja Kobayashi jääb teisena temast juba 467 punkti kaugusele. Kolmas 761 punktiga Nikaido.

Järgmisena ootavad suusahüppajaid ees lennumäe maailmameistrivõistlused Oberstdorfis, kus võisteldakse 23.-24. jaanuaril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

20:08

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

19:39

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

19:09

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele Uuendatud

18:35

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18:11

Mai Brit Teder: emotsionaalselt ei ole mul olnud kunagi nii keerulist võistluspäeva

17:16

Prevc jättis jaapanlased kodumäel esikohata

16:41

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu Uuendatud

16:09

Ilar suutis Stadloberi lõpupingutuse nurjata

15:47

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

15:15

Kalev jäi napilt OM-piletita: võtan oma parima MK-koha ikkagi avasüli vastu

laskesuusatamine

16:41

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu Uuendatud

14:14

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

12:26

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

17.01

Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

jäähoki

15.01

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

14.01

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

13.01

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

13.01

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

freestyle suusatamine

15.01

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

kahevõistlus

19:09

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele Uuendatud

11:36

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

17.01

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

16.01

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

suusatamine

16:09

Ilar suutis Stadloberi lõpupingutuse nurjata

15:15

Kalev jäi napilt OM-piletita: võtan oma parima MK-koha ikkagi avasüli vastu

13:37

Christopher Kalev jäi Oberhofis olümpiakohast seitsme sekundi kaugusele

17.01

Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel

kiiruisutamine

11.01

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

10.01

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

suusahüpped

17:16

Prevc jättis jaapanlased kodumäel esikohata

16.01

Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

15.01

Norra suusahüppeskandaali keskmes olnud taustajõud said pika võistluskeelu

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

iluuisutamine

19:39

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

18:35

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

17.01

Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

mäesuusatamine

17.01

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest Uuendatud

17.01

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel Uuendatud

16.01

Luik sai kuulsal mäel MK-kogemusi: siinsed nõlvad on hullumeelsed

14.01

Shiffrin näitas oma meelisalal võimu

jääkeegel

17.01

Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

15.01

Kaldvee – Lill alustasid võiduga koduste konkurentide üle

15.01

OM-iks valmistuvad Kaldvee ja Lill testivad vormi kodusel MK-etapil

08.01

Tallinna kurlingu MK-etapil osaleb neli olümpia võistkonda

lumelauasõit

18:11

Mai Brit Teder: emotsionaalselt ei ole mul olnud kunagi nii keerulist võistluspäeva

16.01

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

13.01

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

09.01

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo