X!

Saalijalgpalliliigas lõppes liidrite mäng skooriga 11:2

Jalgpall
Tartu Ravens Futsal ja Tallinna FC Bunker Partner kohtusid eelmisel kevadel finaalis.
Tartu Ravens Futsal ja Tallinna FC Bunker Partner kohtusid eelmisel kevadel finaalis. Autor/allikas: Diana Jesin-Gnibida/jesinfoto.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliiga põhiturniiril jätkab kindla liidrina tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner.

Kaheksa võidu kõrvale üheksandas voorus esimese viigiga leppima pidanud FC Bunker Partner sai 10. voorus kindla võidu. Kodus alistati tabelis teisel kohal olev Tartu Ravens Futsal 11:2 (7:0).

Eelmise hooaja hõbe ja sel hooajal superkarika võitnud Tartu meeskond skooris esimest korda seisul 0:10. Võitjatest sai jala valgeks seitse mängijat, neist edukaimana lõi pealinlaste eest debüüdi teinud 30-aastane brasiillane Eduard Bruno Fernandes Silva kolm väravat.

Saku Sporting, kes alistas Rummu Dünamo 8:2 (3:0), tõusis Tartuga jagama teist kohta. Kolm väravat Nikita Tšerneilt.

Ühepoolne oli ka Lähtel toimunud kohtumine, kus Narva United FC oli 14:1 (3:1) parem Tartu FC Interist. Kolm väravat lõid Anton Komarov ja Kirill Šustov.

Vooru ainuke pingeline kohtumine toimus 306 pealtvaataja ees Sillamäel, kus Tallinna FC Qarabag läks Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenixi vastu küll 2:0 juhtima, kuid mängu võitis Ida-Virumaa klubi 3:2 (0:1). Kusjuures pealinlased lõid mängu eelviimasel minutil penalti posti. Mängu resultatiivseim oli võitjate kasuks kaks väravat löönud Danila Tsõgankov.

Paremusjärjestus (10/14): 1. FC Bunker Partner 28, 2.-3. Ravens Futsal ja Sporting 17, 4. Narva United FC 16, 5.-6. FC Qarabag ja Silla FC Phoenix 15, 7. Dünamo 7, 8. FC Inter 0.

Põhiturniiri võidu kindlustamiseks peab FC Bunker Partner neljast viimasest voorust koguma vaid kaks punkti. Kui põhiturniiri võitjas suurt küsimust pole, siis teisena otse poolfinaali pääsu peale on viis pretendenti, kes mahuvad kolme punkti sisse.

Järgmisel nädalal on meistriliigas vaid üks kohtumine, sest Eesti saalijalgpallikoondis on 24. ja 25. jaanuaril Sillamäel ja Tallinnas vastamisi Norraga. Ainus mäng peetakse meistriliigas 24. jaanuaril Lähtel, kus tabelis on vastamisi tabeli kaks viimast, kes mängivad ette viimase vooru kohtumise.

11. vooru kohtumised peetakse 31. jaanuaril ja 1. veebruaril. Vooru keskses mängus on Narvas vastamisi Narva United FC ja Tartu Ravens Futsal.

Toimetaja: Rene Kundla

premium liiga

jalgpalliuudised

15:02

Saalijalgpalliliigas lõppes liidrite mäng skooriga 11:2

17.01

Dortmund kurvastas hilise penaltiga Metsa koduklubi

17.01

Manchesteri derbis jäi peale United

16.01

FC Flora täiendas treenerite meeskonda portugallasega

16.01

Hollandi jalgpallikoondis täiendas MM-i eel taustajõude ründelegendiga

16.01

Vaštšuki koduklubi sai Kuveidis kindla kaotuse

16.01

Eestis toimuv noormeeste U-17 EM-finaalturniir ootab vabatahtlikke

16.01

Inter ja Milan teenisid kolm punkti, Napoli viigistas taas

15.01

Arsenal võitis liigakarikasarja poolfinaali avamängu

15.01

Liivimaa karikavõitja selgub tänavu Eesti iseseisvuspäeval

sport.err.ee uudised

16:09

Ilar suutis Stadloberi lõpupingutuse nurjata

15:47

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

15:35

VAATA OTSE | Kas Samuelsson suudab Giacomeliga vahet vähendada? Uuendatud

15:15

Kalev jäi napilt OM-piletita: võtan oma parima MK-koha ikkagi avasüli vastu

15:02

Saalijalgpalliliigas lõppes liidrite mäng skooriga 11:2

14:37

Hermeti hea esitus aitas Dijonile Prantsusmaa kõrgliigas võidu tuua

14:14

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

13:37

Christopher Kalev jäi Oberhofis olümpiakohast seitsme sekundi kaugusele

12:39

TÄNA OTSE | EM-i lõpetaval galal osaleb lisaks Petrõkinale ka Selevko

12:26

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

11:36

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

11:08

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

10:42

Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

09:41

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

08:51

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

08:03

Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

17.01

Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

17.01

Raskekaallased Aktas ja Mäsak kodustel meistrivõistlustel ei vääratanud

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

loetumad

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

14:14

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

17.01

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks

17.01

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

17.01

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

17.01

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel Uuendatud

17.01

Paul Aron: olen selgelt Alpine'is kolmanda sõitjana prioriteet

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo