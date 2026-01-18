Saalijalgpalliliigas lõppes liidrite mäng skooriga 11:2

Kaheksa võidu kõrvale üheksandas voorus esimese viigiga leppima pidanud FC Bunker Partner sai 10. voorus kindla võidu. Kodus alistati tabelis teisel kohal olev Tartu Ravens Futsal 11:2 (7:0).

Eelmise hooaja hõbe ja sel hooajal superkarika võitnud Tartu meeskond skooris esimest korda seisul 0:10. Võitjatest sai jala valgeks seitse mängijat, neist edukaimana lõi pealinlaste eest debüüdi teinud 30-aastane brasiillane Eduard Bruno Fernandes Silva kolm väravat.

Saku Sporting, kes alistas Rummu Dünamo 8:2 (3:0), tõusis Tartuga jagama teist kohta. Kolm väravat Nikita Tšerneilt.

Ühepoolne oli ka Lähtel toimunud kohtumine, kus Narva United FC oli 14:1 (3:1) parem Tartu FC Interist. Kolm väravat lõid Anton Komarov ja Kirill Šustov.

Vooru ainuke pingeline kohtumine toimus 306 pealtvaataja ees Sillamäel, kus Tallinna FC Qarabag läks Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenixi vastu küll 2:0 juhtima, kuid mängu võitis Ida-Virumaa klubi 3:2 (0:1). Kusjuures pealinlased lõid mängu eelviimasel minutil penalti posti. Mängu resultatiivseim oli võitjate kasuks kaks väravat löönud Danila Tsõgankov.

Paremusjärjestus (10/14): 1. FC Bunker Partner 28, 2.-3. Ravens Futsal ja Sporting 17, 4. Narva United FC 16, 5.-6. FC Qarabag ja Silla FC Phoenix 15, 7. Dünamo 7, 8. FC Inter 0.

Põhiturniiri võidu kindlustamiseks peab FC Bunker Partner neljast viimasest voorust koguma vaid kaks punkti. Kui põhiturniiri võitjas suurt küsimust pole, siis teisena otse poolfinaali pääsu peale on viis pretendenti, kes mahuvad kolme punkti sisse.

Järgmisel nädalal on meistriliigas vaid üks kohtumine, sest Eesti saalijalgpallikoondis on 24. ja 25. jaanuaril Sillamäel ja Tallinnas vastamisi Norraga. Ainus mäng peetakse meistriliigas 24. jaanuaril Lähtel, kus tabelis on vastamisi tabeli kaks viimast, kes mängivad ette viimase vooru kohtumise.

11. vooru kohtumised peetakse 31. jaanuaril ja 1. veebruaril. Vooru keskses mängus on Narvas vastamisi Narva United FC ja Tartu Ravens Futsal.