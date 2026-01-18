X!

Kalev jäi napilt OM-piletita: võtan oma parima MK-koha ikkagi avasüli vastu

Christopher Kalev
Christopher Kalev Autor/allikas: Johanna Säll/Bildbyran
Murdmaasuusatamise MK-etapil Saksamaal Oberhofis said paika Milano Cortina taliolümpiale sõitvad Eesti suusatajad.

Eesti murdmaameeste parimana sai Martin Himma pühapäevases Oberhofi 10 km klassikasõidus 32. koha. Kaotust võitjale Martin Löwström Nyengetile kogunes 1.14,8, koht esimese 30 seas jäi kolme sekundi kaugusele.

"Ei taha see TOP30 ära tulla: täna jäi veel vähem puudu kui muidu," alustas Himma suusaliidule pühapäevast kokkuvõtet. "Oleksin tahtnud viis sekundit kiirem olla, kuid positiivne on see, et jaksu on. Alustasin julgelt ja enesetunne oli hea. Esimese ringi lõpp ja teise algus olid aga keerulisemad ning pidin end veidi tagasi hoidma. Õnneks taastusin ilusti ära. Libisemine oli väga hea, pidamine nii ja naa, aga suutsin kenasti lõpuni sõita. Vaatasin, et lõpus oli pulss suhteliselt madal, mis võib tähendada, et kui saaks pulsi kõrgemaks, oleks ka värskust rohkem."

Kui Himma ja Alvar Johannes Alevi koht olümpiakoondises oli enne pühapäeva kindel, käis viimase pileti peale veel võitlus. MK-sarja punktide alusel hoidis kolmandast olümpiakohast kinni Karl Sebastian Dremljuga, lähim jälitaja Christopher Kalev pidanuks lõpetama 32. kohal, ent kaotas sel positsioonil lõpetanud Himmale 6,6 sekundit ja oli 35.

"Eesmärk oli muidugi olümpiakohta püüdma minna – teadsin, et pean sõitma välja vähemalt 32. koha. Enda arvates alustasin suhteliselt julgelt, ehkki esimesed vaheajad seda ei peegelda," kommenteeris nädala keskel haigusega võidelnud Kalev. "Esimese ringi sõitsin tõusvas tempos. Teise ringi põhitõusul muutusid jalad kangeks, aga võitlesin lõpuni. Lõpuks on see ikkagi minu elu parim MK-koht. Võtan selle avasüli vastu, treenin edasi ja ootan järgmisi võistlusi."

Toimetaja: Anders Nõmm

