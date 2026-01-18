Christopher Kalev jäi Oberhofis olümpiakohast seitsme sekundi kaugusele

Mitmete tippude puudumisel toimunud Oberhofi klassikasõidus edestas Nyenget 13,8 sekundiga Iivo Niskaneni ja 14,5 sekundiga koondisekaaslast Erik Valnest. Esimesena jäi pjedestaalilt välja itaallane Elia Barp (+17,5), kelle jaoks neljas koht tähistab karjääri parimat distantsisõitu.

Parima Eesti mehena kaotas Martin Himma Norra suusatähele 1.14,8 ja sai 32. koha. Just selle koha oleks pühapäeval pidanud saavutama Christopher Kalev, et teenida olümpiamängudele pääsemiseks piisavalt MK-punkte, ent Kalev kaotas võitjale 1.21,3 ja sai 35. koha. Lisaks Himmale sõidavad Milano Cortina mängudele Alvar Johannes Alev ja Karl Sebastian Dremljuga.

Ralf Kivil (+2.03,5) teenis 59. ning Henri Roos (+2.29,2) 68. koha.