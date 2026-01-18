VAATA OTSE | Kas Samuelsson suudab Giacomeliga vahet vähendada?

Laskesuusatamise MK-etapp Saksamaal Ruhpoldingis lõppeb pühapäeval meeste 12,5 km jälitussõiduga. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.45, kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader ning Saksamaal on kohal Tarmo Tiisler.

Pühapäevast jälitussõitu alustab esimesena rootslane Sebastian Samuelsson, 18 sekundit hiljem saab lähte itaallane Tommaso Giacomel ning siis norralane Isak Frey (+0,34). Samuelssonist vastavalt 41 ja 42 sekundit hiljem lähevad starti prantslased Quentin Fillon Maillet ja Eric Perrot.

MK-sarja juhib 686 punkti kogunud Giacomel, Samuelssonil on 595 ja Perrot'l 579 punkti. Neljandal kohal on Johan-Olav Botn 560 punktiga.

Eesti meestel läks laupäevane sprindivõistlus aia taha ja neid rajal ei ole. Nove Mesto MK-etapil osaleb olümpiale sõitvast koondisest Mark-Markos Kehva, teised reisivad Austriasse ettevalmistuslaagrisse.