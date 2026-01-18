X!

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

Käsipall
Põlva Serviti
Põlva Serviti Autor/allikas: Laura Plakso/Põlva Serviti
Käsipall

Sel nädalavahetusel peab Eesti käsipallimeister Põlva Serviti aasta esimesi Balti liiga mänge. Nädalalõppu alustati Soome klubi HC Cocksi vastu, kellest oldi paremad 40:23 (22:10).

Kohtumine püsis tasavägisena kuni 12. minutini, misjärel viisid Kermo Saksingu ja Hendrik Varuli väravad Serviti 15. minutiks 10:5 ette. 24. minutiks oli vahemaa Mathias Rebase tabamusest juba kümneväravaline ning esimese poolaja võitis Eesti klubi skooriga 22:10.

Teine poolaeg jätkus Serviti domineerimisel. 40. minutiks oli vahe 15-väravaline skooriga 30:15, kohtumist jäi lõpetama värav Jass Einassoolt, tähistades Serviti 40:23 võitu.

Serviti resultatiivseimad olid Mathias Rebane seitsme ning Kristofer Liedemann ja Jass Einassoo viie väravaga. Neli väravat said kirja Hendrik Varul, Jürgen Rooba, Kermo Saksing ja Stanislav Kholodiuk.

"Lühidalt öeldes õnnestus täna kõik. Suutsime vastastelt esimese 15 minutiga mänguisu ära võtta ning sealt edasi saime mängida juba täielikult enda joonise järgi," kommenteeris Liedemann. "Kaitses pidasime kokkulepetest kinni ja rünnakul realiseerisime korralikult. Kõik kaasavõetud mängijad said platsile ning nüüd on fookus juba täielikult pühapäevasel mängul. Siit on hea edasi minna."

Pühapäeval läheb Serviti vastamisi Mistraga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

käsipalliuudised

11:08

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

16.01

Mistra viskas Tabasalule 45 väravat

16.01

Eesti käsipalliklubid jagavad nädalavahetusel Balti liigas topeltpunkte

16.01

Käsipalli EM-il pandi pall mängu, tiitlikaitsja alustas kindlalt

13.01

Mamporia naasis Kehrasse: ma ei olnud Saksamaal rolliga rahul

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

11.01

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10.01

Käsipallikoondise kapten: päeva lõpuks on tervis kõige olulisem

10.01

Käsipalliliidu juhatuse liige: keegi ei taha mängu ära jätta

10.01

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

07.01

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

06.01

Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

03.01

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:05

TÄNA OTSE | Kas Samuelsson suudab Giacomeliga vahet vähendada?

11:36

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

11:08

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

10:42

Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

09:57

TÄNA OTSE | Jälitussõidust võtab osa Külm, Ermits starti ei tule Uuendatud

09:41

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

08:51

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

08:03

Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

17.01

Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

17.01

Raskekaallased Aktas ja Mäsak kodustel meistrivõistlustel ei vääratanud

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

17.01

Paul Aron: olen selgelt Alpine'is kolmanda sõitjana prioriteet

17.01

ETV spordisaade, 17. jaanuar

17.01

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

loetumad

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

17.01

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

17.01

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

17.01

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

17.01

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

09:57

TÄNA OTSE | Jälitussõidust võtab osa Külm, Ermits starti ei tule Uuendatud

17.01

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo