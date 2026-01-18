Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

Kohtumine püsis tasavägisena kuni 12. minutini, misjärel viisid Kermo Saksingu ja Hendrik Varuli väravad Serviti 15. minutiks 10:5 ette. 24. minutiks oli vahemaa Mathias Rebase tabamusest juba kümneväravaline ning esimese poolaja võitis Eesti klubi skooriga 22:10.

Teine poolaeg jätkus Serviti domineerimisel. 40. minutiks oli vahe 15-väravaline skooriga 30:15, kohtumist jäi lõpetama värav Jass Einassoolt, tähistades Serviti 40:23 võitu.

Serviti resultatiivseimad olid Mathias Rebane seitsme ning Kristofer Liedemann ja Jass Einassoo viie väravaga. Neli väravat said kirja Hendrik Varul, Jürgen Rooba, Kermo Saksing ja Stanislav Kholodiuk.

"Lühidalt öeldes õnnestus täna kõik. Suutsime vastastelt esimese 15 minutiga mänguisu ära võtta ning sealt edasi saime mängida juba täielikult enda joonise järgi," kommenteeris Liedemann. "Kaitses pidasime kokkulepetest kinni ja rünnakul realiseerisime korralikult. Kõik kaasavõetud mängijad said platsile ning nüüd on fookus juba täielikult pühapäevasel mängul. Siit on hea edasi minna."

Pühapäeval läheb Serviti vastamisi Mistraga.