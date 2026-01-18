X!

TÄNA OTSE | Jälitussõidust võtab osa Külm, Ermits starti ei tule

Laskesuusatamise MK-etapp Saksamaal Ruhpoldingis lõppeb pühapäeval jälitussõitudega. Kell 13.15 algab ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne naiste 10 km distantsist, kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader, Saksamaalt vahendab muljeid Tarmo Tiisler.

Eesti laskesuusakoondise esinumber Regina Ermits tegi Ruhpoldingis karjääri parima sprindisõidu, kui läbis mõlemad tiirud puhaste paberitega ja teenis 13. koha. Võitjale Hanna Öbergile kaotas ta 49,4 sekundit.

Pühapäeva hommikul selgus aga, et Ermits jätab tervislikel kaalutlustel jälitussõidu vahele ning starti ei tule. Eesti laskesuusatajad järgmisele MK-etapile Nove Mestos ei reisi ning alustavad olümpiaettevalmistusega.

29-aastane eestlanna on sel hooajal jälitussõitudes säranud: nii Hochfilzenis kui Oberhofis sai ta alla kõik märgid ning tasuks tuli vastavalt kaheksas ja üheksas koht.

Ainsa Eesti sportlasena on pühapäeval seega stardis Susan Külm, kes kaotas sprindis Öbergile 1.38 ja saab lähte 41. sportlasena. Rootsi laskesuusatähe järel alustab teisena Lou Jeanmonnot (+0,08), kolmandana Lisa Vittozzi (+0,12) ning neljandana tema õde Elvira (+0,15).

