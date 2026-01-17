X!

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

Korvpall
Robert Valge.
Robert Valge. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Optibet Eesti-Läti korvpalliliigas teenis liidermeeskond Tartu Ülikool Maks & Moorits 16. võidu.

Tartu Ülikool läks laupäeval võõras saalis vastamisi Keila KK-ga. Esimene veerandaeg kulges külaliste taktikepi all, kuid Keila võitis teise veerandi ja vähendas poolajaks vahe kaheksale punktile (50:58).

Kolmandal veerandil lipsas Tartu Ülikool jälle rohkem kui kümne punktiga eest ära, aga Keila võitles raskest seisust välja ning jõudis kaks ja pool minutit enne lõppu ühe punkti kaugusele (88:89). Tartlastel õnnestus täpsete vabavisete toel kohtumine siiski enda kasuks kallutada ja võita numbritega 96:93 (30:21, 28:29, 20:17, 18:26).

Robert Valge tõi võitjate parimana 21 punkti, Malcolm Bernard lisas omalt poolt 20 punkti ning Karl Johan Lips viskas 17 punkti ja võttis üheksa lauapalli. Üleplatsimeheks osutus Keila tagamängija Quion Burnes, kelle arvele kogunes 33 punkti.

Tartu Ülikoolil on tabelis kirjas 16 võitu ja kaks kaotust. Keila KK (3-14) on 14 meeskonna konkurentsis 11. kohal.

BC Kalev/Cramo tõusis teise järjestikuse võidu toel kuuendale kohale (11-6), kui kodusaalis saadi Transcom Pärnust (8-9) jagu 100:81 (21:13, 20:22, 26:25, 33:21).

Kalevlasi vedas rünnakul Märt Rosenthal, kes sai väga hea visketabavuse juures kirja 33 punkti, lisaks andis neli resultatiivset söötu ja hankis neli lauapalli. Anrijs Miška ja Erik Makke viskasid mõlemad 21 silma. Pärnu resultatiivseimad olid 17 punktiga Devin Harris ja Hendrik Eelmäe.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

21:21

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

15:59

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

10:11

Euroliiga NBA tuleku pärast ei muretse: oleme ainult potentsiaalist kuulnud

08:05

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

16.01

Keila oli lähedal koleda seeria lõpetamisele, aga TalTech võitis lisaajal

16.01

Poom viskas taas korralikult punkte, aga ülikooli kehv seeria jätkub

16.01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

15.01

Asi klubi jäi eurosarja kaheksandikfinaalis kaotusseisu

15.01

Raieste aitas Murcia eurosarjas võidule, Suurorg ja Kullamäe kaotasid

15.01

Veesaar kordas punktirekordit, aga North Carolina kaotas

14.01

Pärnu võiduseeria jätkus ka Liepaja vastu

14.01

TalTech/Alexela pidi alles lisaaja järel liidri paremust tunnistama

14.01

Thunder alistas tippude lahingus Spursi, LeBron hiilgas Hawksi vastu

14.01

Vaaksi soe viskekäsi ei toonud Providence'ile võitu

13.01

ESPN hindab Veesaart NBA draft'i 26. valikuks

videod

sport.err.ee uudised

23:01

Raskekaallased Aktas ja Mäsak kodustel meistrivõistlustel ei vääratanud

22:36

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

22:08

Paul Aron: olen selgelt Alpine'is kolmanda sõitjana prioriteet

21:55

ETV spordisaade, 17. jaanuar

21:21

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

20:55

Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel

20:31

Dortmund kurvastas hilise penaltiga Metsa koduklubi

20:21

VAATA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb? Uuendatud

20:02

Eesti sprinterid piirdusid Oberhofis eelsõiduga

19:58

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest Uuendatud

19:32

Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

19:18

VIDEO | Vendade Selevkode vabakavad Sheffieldi EM-il

19:11

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

18:22

Manchesteri derbis jäi peale United

17:58

Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

loetumad

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

19:11

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:16

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

16:55

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

08:05

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo