Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

Tartu Ülikool läks laupäeval võõras saalis vastamisi Keila KK-ga. Esimene veerandaeg kulges külaliste taktikepi all, kuid Keila võitis teise veerandi ja vähendas poolajaks vahe kaheksale punktile (50:58).

Kolmandal veerandil lipsas Tartu Ülikool jälle rohkem kui kümne punktiga eest ära, aga Keila võitles raskest seisust välja ning jõudis kaks ja pool minutit enne lõppu ühe punkti kaugusele (88:89). Tartlastel õnnestus täpsete vabavisete toel kohtumine siiski enda kasuks kallutada ja võita numbritega 96:93 (30:21, 28:29, 20:17, 18:26).

Robert Valge tõi võitjate parimana 21 punkti, Malcolm Bernard lisas omalt poolt 20 punkti ning Karl Johan Lips viskas 17 punkti ja võttis üheksa lauapalli. Üleplatsimeheks osutus Keila tagamängija Quion Burnes, kelle arvele kogunes 33 punkti.

Tartu Ülikoolil on tabelis kirjas 16 võitu ja kaks kaotust. Keila KK (3-14) on 14 meeskonna konkurentsis 11. kohal.

BC Kalev/Cramo tõusis teise järjestikuse võidu toel kuuendale kohale (11-6), kui kodusaalis saadi Transcom Pärnust (8-9) jagu 100:81 (21:13, 20:22, 26:25, 33:21).

Kalevlasi vedas rünnakul Märt Rosenthal, kes sai väga hea visketabavuse juures kirja 33 punkti, lisaks andis neli resultatiivset söötu ja hankis neli lauapalli. Anrijs Miška ja Erik Makke viskasid mõlemad 21 silma. Pärnu resultatiivseimad olid 17 punktiga Devin Harris ja Hendrik Eelmäe.