Dortmund kurvastas hilise penaltiga Metsa koduklubi

St. Pauli sõitis laupäeval 18. vooru raames külla Dortmundi Borussiale ning jäi avapoolajal 0:1 kaotusseisu, kui esimesel lisaminutil viis võõrustaja juhtima Julian Brandt. Teise poolaja alguses kasvatas vahet Karim Adeyemi, aga 62. minutil lõi St. Pauli kasuks ühe värava tagasi James Sands.

Kümme minutit hiljem viigistas seisu Ricky-Jade Jones, kuid sama mees tegi lisaminutitel St. Pauli karistusalas vea, mis andis Dortmundile penalti. St. Pauli väravavaht Nikola Vasilji arvas küll õige suuna ära, ent ei suutnud tõrjuda Emre Cani lööki ning Dortmund võttis lõpuvile kõlades 3:2 võidu. Mets tegi St. Pauli kaitseliinis kaasa kogu kohtumise.

Karl Jakob Heina tööandja Bremeni Werder tegi reedel kodumurul 3:3 viigi Frankfurdi Eintrachtiga. Eesti koondise esikinnas jälgis kohtumist pingilt.

Dortmund jätkab liigatabelis teisel kohal (39 punkti), vahe liidermeeskonna Müncheni Bayerniga on kaheksa punkti. Bremen on 18 punktiga 13. positsioonil ning St. Pauli vireleb 12 punktiga tabeli põhjas ehk 18. kohal.