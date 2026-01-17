X!

Manchesteri derbis jäi peale United

Jalgpall
Manchester Unitedi mängijad.
Manchester Unitedi mängijad. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas läksid laupäeval omavahel vastamisi Manchesteri klubid City ja United. Võõrustaja rollis olnud United võttis veenva 2:0 võidu.

United pidas ajutise peatreeneri Michael Carricki käe all esimese kohtumise. Kodumeeskond lõi avapoolajal City väravavõrku kaks palli, kuid VAR tühistas mõlemad tabamused suluseisu tõttu.

Teisel poolajal jätkas United vastase survestamist ja jõudis esimest korda sihile 65. minutil, kui Bruno Fernandese söödust sai jala valgeks Bryan Mbeumo. Kümme minutit hiljem kasvatas eduseisu kaheväravaliseks Patrick Dorgu. United sahistas City võrku ka lisaminutitel, kuid ka see tabamus tühistati suluseisu tõttu.

"Suurepärane algus minu ametiajale, sellest ei saa mööda vaadata," rõõmustas Carrick kohtumise järel.

United sai kaheksa viigi ja viie kaotuse kõrvale üheksanda võidu. Liigatabelis tõusti enne ülejäänud 22. vooru mänge neljandale kohale (35 punkti). City on 43 punktiga teisel kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:31

Dortmund kurvastas hilise penaltiga Metsa koduklubi

18:22

Manchesteri derbis jäi peale United

16.01

FC Flora täiendas treenerite meeskonda portugallasega

16.01

Hollandi jalgpallikoondis täiendas MM-i eel taustajõude ründelegendiga

16.01

Vaštšuki koduklubi sai Kuveidis kindla kaotuse

16.01

Eestis toimuv noormeeste U-17 EM-finaalturniir ootab vabatahtlikke

16.01

Inter ja Milan teenisid kolm punkti, Napoli viigistas taas

15.01

Arsenal võitis liigakarikasarja poolfinaali avamängu

15.01

Liivimaa karikavõitja selgub tänavu Eesti iseseisvuspäeval

15.01

Aafrika jalgpallimeistri selgitavad Maroko ja Senegal

sport.err.ee uudised

20:31

Dortmund kurvastas hilise penaltiga Metsa koduklubi

20:21

VAATA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb? Uuendatud

20:02

Eesti sprinterid piirdusid Oberhofis eelsõiduga

19:58

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest Uuendatud

19:32

Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

19:18

VIDEO | Vendade Selevkode vabakavad Sheffieldi EM-il

19:11

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

18:22

Manchesteri derbis jäi peale United

17:58

Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

17:35

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel Uuendatud

17:18

Tondirabas võisteldi maratonis ja kuue tunni jooksus

16:55

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

16:20

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

15:59

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

15:16

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

13:37

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

13:14

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

12:42

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

loetumad

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

19:11

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:16

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

16:55

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

15.01

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo