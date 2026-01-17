Manchesteri derbis jäi peale United

United pidas ajutise peatreeneri Michael Carricki käe all esimese kohtumise. Kodumeeskond lõi avapoolajal City väravavõrku kaks palli, kuid VAR tühistas mõlemad tabamused suluseisu tõttu.

Teisel poolajal jätkas United vastase survestamist ja jõudis esimest korda sihile 65. minutil, kui Bruno Fernandese söödust sai jala valgeks Bryan Mbeumo. Kümme minutit hiljem kasvatas eduseisu kaheväravaliseks Patrick Dorgu. United sahistas City võrku ka lisaminutitel, kuid ka see tabamus tühistati suluseisu tõttu.

"Suurepärane algus minu ametiajale, sellest ei saa mööda vaadata," rõõmustas Carrick kohtumise järel.

United sai kaheksa viigi ja viie kaotuse kõrvale üheksanda võidu. Liigatabelis tõusti enne ülejäänud 22. vooru mänge neljandale kohale (35 punkti). City on 43 punktiga teisel kohal.