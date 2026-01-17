X!

Tondirabas võisteldi maratonis ja kuue tunni jooksus

Kergejõustik
Tondiraba sisemaraton.
Kergejõustik

Tondiraba jäähallis toimunud maratonijooksu võitsid Sergei Rjabõškin ja Anni Kingsepp. Kuue tunni jooksu parimad olid Szilard Fodor ja Kaidi Salujõe.

Maratoni võidu Harjumaale jätnud Sergei Rjabõškin sai ajaks 2:29.38. Teise koha saanud Ahti Nurga kaotas võitjale 6.18 ja kolmandaks tulnud Asko Valdmann jäi võitjast 14.45 kaugusele.

Naistest esikoha saanud hiidlane Anni Kingsepp sai ajaga 3:02.00 üldjärjestuses 51 osaleja seas viienda koha. Naistest oli teine Siiri Pilt (3:48.25) ja kolmas Kaidi Salujõe (3:52.20).

Võrulane Kaidi Salujõe oli omakorda naistest parim kuue tunni jooksus, saades kirja 60,641 kilomeetrit. Talle järgnesid Aleksandra Bondaruk (60,388 km) ja Liina Lätte (54,071 km).

Kuue tunni jooksu võidu sai ungarlane Szilard Fodor (72,011 km), teine oli Gunnar Kingo (71,000 km) ja kolmas Allan Jaakson (69,232 km).

Tondiraba jäähallis 12. korda toimunud võistlusel joosti 252,670 meetri pikkusel ringil.

Toimetaja: Rene Kundla

