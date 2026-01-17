X!

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

Autoralli
Nasser Al-Attiyah
Nasser Al-Attiyah Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Autoralli

Dakari ralli viimase, 13. etapi (Yanbu - Yanbu; 105 km) võitis rootslane Mattias Ekström, kuid Nasser Al-Attiyah üldarvestuses oma liidrikohta ei loovutanud ja tuli kuuendat korda üldvõitjaks. Mootorrataste lõpplahendus kujunes äärmiselt dramaatiliseks.

Kõrberalli viimasel päeval suurt draamat ei sündinud ning kohavahetusi tuli vaid esikümne piiril, kui ameeriklane Mitchell Guthrie (Ford Racing) ohtralt aega kaotas ning üldarvestuses 12. kohale langes. Etapivõidu pälvis rootslane Mattias Ekström (Ford Racing), kes lõpetas ajaga 46.14. Talle järgnesid Sebastien Loeb (Dacia Sandriders; +0.8) ning Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing; +0.13).

55-aastane Al-Attiyah ei pidanud üldvõidu saavutamiseks midagi erilist tegema ning vanameister ületas katsel finišijoone 37. kohaga (+8.48), kindlustades sellega oma karjääri kuuenda Dakari ralli üldvõidu.

Autode konkurentsis on Katari rallilegendist rohkem üldvõite teeninud vaid prantslane Stephane Peterhansel, kes võidutses kõrberallil kaheksa korda.

Al-Attiyah ja kaardilugeja Fabian Lurquin võitsid tänavusel rallil kaks katset ning paar kindlustas sisuliselt võidu eelviimasel katsel. Koguajaks jäi 13 katse järel 48 tundi, üks minut ja 51 sekundit, hispaanlane Nani Roma (Ford Racing) kaotas 16 minuti ja kahe sekundiga ja Ekström sai kolmanda koha (+14.33), edestades Loebi (+15.10) vaid 37 sekundiga.

Mootorrataste võistluse lõpplahendus kujunes äärmiselt dramaatiliseks, kui kahel korral Dakaril võidutsenud ameeriklane Ricky Brabec (Honda) oli finišijoonest vaid seitsme kilomeetri kaugusel, kui eksis navigeerimisega ning kaotas sellega ohtralt aega. See avas ukse argentiinlasele Luciano Benavidesele (KTM), kes edestas ameeriklast kolme minuti ja 28 sekundiga, röövides sellega temalt esikoha.

Karjääri esimese Dakari ralli üldvõidu pälvinud Benavidese edu Brabeci ees oli enam kui 4700 kilomeetri järel vaid kaks sekundit, kolmanda koha pälvinud hispaanlane Tosha Schareina (Honda; +25.12) kaotas kahele liidrile enam kui 25 minutiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

