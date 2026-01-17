Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

Eesti laskesuusajuuniorid jätkasid Lätis Madonas toimuval juunioride IBU karikavõistlustel oma head hooaega ning Frederik Välbe pääses esimese eestlasena sel hooajal pjedestaalile.

Eestlased on näidanud lõunanaabrite juures ilusat minekut, aga Välbe tegi senise hooaja säravaima tulemuse, kui ületas laupäeval 12 km ühisstardist sõidus finišijoone kolmandana. 18-aastane eestlane eksis esimeses kolmes tiirus ühel lasul, aga läbis siis viimase tiiru puhtalt.

Võidu teenis tšehh Vladimir Kocmanek, kes eksis kokku kahel lasul ning sai ajaks 35.21,6. Võitja ja Välbe vahele jäi veel austerlane Thomas Marcl, kellel kogunes möödalaske neli tükki (+16,5). Välbe kaotas võitjale 21,4 sekundiga ning edestas neljandaks jäänud austerlast Mathias Prosserit (5; +30.5) 9,1 sekundiga.

Päev varem sprindis viienda koha teeninud Daniel Varikov sai ühisstardist sõidus 19. koha (5; +1.40,3), Maanus Udam 27. koha (7; +2.27,4), Dominik Lopuhhin 37. koha (6; +3.22,8) ja Marten Presmann 48. koha (5; +5.17,8).

Neidude seas võidutses kodupubliku ees võistelnud Estere Volfa, kes tegi ühe möödalasu ja lõpetas ajaga 29.40,9, edestades konkurente enam kui kahe minutiga. Teise koha sai sloveen Manca Caserman (4; +1.09,3) ja pjedestaalile mahtus veel poolatar Amelia Liszka (3; +1.16,3).

Parim eestlanna oli 16. koha saanud Pillerin Vilipuu (3; +3.21,1), Rosibel Marii Kaldvee sai 25. koha (6; +4.27,7), Nora-Liisa Uibo 31. koha (7; +5.15,8), Jette Lee Baumann 32. koha (9; +5.19,9) ja Mirtel Kaljumäe 36. koha (8; +5.58,1).

Järgmisel nädalavahetusel toimuvad Soomes Imatras juunioride Euroopa meistrivõistlused.