X!

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

Laskesuusatamine
Frederik Välbe
Frederik Välbe Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusajuuniorid jätkasid Lätis Madonas toimuval juunioride IBU karikavõistlustel oma head hooaega ning Frederik Välbe pääses esimese eestlasena sel hooajal pjedestaalile.

Eestlased on näidanud lõunanaabrite juures ilusat minekut, aga Välbe tegi senise hooaja säravaima tulemuse, kui ületas laupäeval 12 km ühisstardist sõidus finišijoone kolmandana. 18-aastane eestlane eksis esimeses kolmes tiirus ühel lasul, aga läbis siis viimase tiiru puhtalt.

Võidu teenis tšehh Vladimir Kocmanek, kes eksis kokku kahel lasul ning sai ajaks 35.21,6. Võitja ja Välbe vahele jäi veel austerlane Thomas Marcl, kellel kogunes möödalaske neli tükki (+16,5). Välbe kaotas võitjale 21,4 sekundiga ning edestas neljandaks jäänud austerlast Mathias Prosserit (5; +30.5) 9,1 sekundiga.

Päev varem sprindis viienda koha teeninud Daniel Varikov sai ühisstardist sõidus 19. koha (5; +1.40,3), Maanus Udam 27. koha (7; +2.27,4), Dominik Lopuhhin 37. koha (6; +3.22,8) ja Marten Presmann 48. koha (5; +5.17,8).

Neidude seas võidutses kodupubliku ees võistelnud Estere Volfa, kes tegi ühe möödalasu ja lõpetas ajaga 29.40,9, edestades konkurente enam kui kahe minutiga. Teise koha sai sloveen Manca Caserman (4; +1.09,3) ja pjedestaalile mahtus veel poolatar Amelia Liszka (3; +1.16,3).

Parim eestlanna oli 16. koha saanud Pillerin Vilipuu (3; +3.21,1), Rosibel Marii Kaldvee sai 25. koha (6; +4.27,7), Nora-Liisa Uibo 31. koha (7; +5.15,8), Jette Lee Baumann 32. koha (9; +5.19,9) ja Mirtel Kaljumäe 36. koha (8; +5.58,1).

Järgmisel nädalavahetusel toimuvad Soomes Imatras juunioride Euroopa meistrivõistlused.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

laskesuusauudised

16:55

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

16:20

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

16.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

16.01

Ermits: ütlesin endale tiirus, et vot ei lase seda lasku praegu mööda!

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

16.01

Gröönimaa sportlased kaaluvad olümpiale jõudes meelsuse avaldamist

16.01

Varikov tuli juunioride karikaetapil viiendaks ja Udam üheksandaks

15.01

Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

15.01

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

15.01

Siimer arenguhüppest: olen igas asjas natuke parem

14.01

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15.

14.01

Eesti laskesuusataja Varikov jõudis juunioride IBU karikaetapil kümne hulka

14.01

Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

14.01

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

sport.err.ee uudised

17:35

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel Uuendatud

17:29

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest

17:18

Tondirabas võisteldi maratonis ja kuue tunni jooksus

16:55

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

16:20

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

15:59

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

15:16

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

14:45

VAATA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma Uuendatud

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

13:37

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

13:14

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

12:42

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

12:18

Neel sai paarilisega Austraalia lahtisteks keerulise loosi

11:08

Malõgina teenis paarilisega Manchesteris turniirivõidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo