Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

Jakub Menšik (ATP 18.) andis Aucklandis toimunud ATP 250 kategooria turniiri finaalis Sebastian Baezile (ATP 39.) aasta esimese kaotuse, kui alistas argentiinlase 6:3, 7:6 (7). Seejuures lõi tšehh vähem kui poolteist tundi kestnud kohtumise jooksul lausa 18 ässa vastase kahe vastu.

Loetud tunnid pärast seda teenis Tšehhi mees võidu ka 3000 kilomeetri kaugusel Adelaide'is, kui Tomaš Machac (ATP 35.) alistas sealse ATP 250 turniiri finaalis prantslase Ugo Humbert'i (ATP 36.) 6:4, 6:7 (2), 6:2.

ATP ametliku meediakanali andmeil on see esimene kord pärast 1982. aastat, kui kaks Tšehhi meest samal nädalal profituuril turniirivõidu pälvinud.

Naiste seas saavad aasta esimesele slämmiturniirile võidukalt vastu minna venelanna Mirra Andrejeva (WTA 8.) ning itaallanna Elisabetta Cocciaretto (WTA 80.). 18-aastane Andrejeva jäi 19-aastase kanadalanna Victoria Mboko (WTA 17.) vastu kiirelt 0:3 kaotusseisu, aga võitis siis järgmised üheksa geimi ning kokku 13-st 12, teenides suurepärase 6:3, 6:1 võidu. 24-aastane Cocciaretto kohtus 18-aastase ameeriklanna Iva Joviciga (WTA 30.) ning teenis 6:4, 6:4 võidu.

Naiste turniiri kaotajad mängivad Austraalia lahtistel koos paarismängus ning nende esimeseks vastaseks on Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema norralannast paariline Ulrikke Eikeri.